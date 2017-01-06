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Непогода в Украине: на дорогах шести областей ограничено движение транспорта

06.01.17 20:57Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

ГСЧС призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.

На дорогах шести областях Украины по состоянию на 18.00 из-за непогоды действуют ограничения на движение транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции.

«В связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Днепропетровский, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях Украины введены ограничения для движение транспорта», — сказано в сообщении.

Так, в Одесской области ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Также на а/д М-15 Одесса-Рени от 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) запрещено движение для всех видов транспорта.

Кроме того, с 18.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов.

В Кировоградской области с 15.00 запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на дорогах общего пользования, в Черкасской — ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта. На Херсонщине ограничено движение грузовиков на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).

В Днепропетровской области движение всех видов транспорта ограничено на дорогах: Н-11 Днепропетровск-Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью);.

Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью);.

Г-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое от Кривого Рога до Широкого.

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Пятница, 06.01.2017

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