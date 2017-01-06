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Как пережить сильные морозы: спасатели дали рекомендации

06.01.17 20:05Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Пить алкоголь для согревания в морозную погоду категорически запрещено

В Киеве, по прогнозам Украинского гидрометцентра, 6—9 января ожидаются сильные морозы. В ГУ ГСЧС Украины в Киеве обнародовали рекомендации и советы, как действовать при сильных морозах.

Жителям столицы советуют избегать длительного пребывания на улице, а выходя из дома, стоит помнить следующие правила:

— раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться. — долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица осторожно растирать. — время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон. Алкоголь пить категорически запрещено. — выходите на улицу, хорошо покушав, так как голодный человек замерзает при морозе быстрее.

Также спасатели советуют правильно одеваться в морозы: — верхнюю одежду желательно носить непромокаемую, в обувь необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные — они впитывают влагу и оставляют ноги сухими. — не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант — перчатки из водоотталкивающей ткани, которая не пропускает воздух, с мехом внутри. — не носите на морозе металлических, в том числе золотых и серебряных украшений. — в ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом. Кроме того, в ГСЧС дали рекомендации, как нужно действовать при незначительном обморожении: — отогревайтесь постепенно. — умойтесь холодной водой. — осторожно разотрите обмороженный участок. — выпейте теплый напиток. — закутайтесь. «Ни в коем случае не нагревайте обмороженные участки тела, не растирайте их плотными тканями», — подчеркивается в сообщении.

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Пятница, 06.01.2017

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