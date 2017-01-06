Как пережить сильные морозы: спасатели дали рекомендации
|06.01.17 20:05
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Пить алкоголь для согревания в морозную погоду категорически запрещено
В Киеве, по прогнозам Украинского гидрометцентра, 6—9 января ожидаются сильные морозы.
В ГУ ГСЧС Украины в Киеве обнародовали рекомендации и советы, как действовать при сильных морозах.
Жителям столицы советуют избегать длительного пребывания на улице, а выходя из дома, стоит помнить следующие правила:
— раз в полчаса заходите в ближайшее закрытое помещение, чтобы погреться.
— долго находясь на открытом воздухе, старайтесь двигаться и восстанавливать кровообращение пальцев рук и ног, а открытые участки лица осторожно растирать.
— время от времени пейте горячий чай, кофе или бульон. Алкоголь пить категорически запрещено.
— выходите на улицу, хорошо покушав, так как голодный человек замерзает при морозе быстрее.
Также спасатели советуют правильно одеваться в морозы:
— верхнюю одежду желательно носить непромокаемую, в обувь необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные — они впитывают влагу и оставляют ноги сухими.
— не выходите на мороз без перчаток и шарфа. Лучший вариант — перчатки из водоотталкивающей ткани, которая не пропускает воздух, с мехом внутри.
— не носите на морозе металлических, в том числе золотых и серебряных украшений.
— в ветреную погоду открытые участки тела смазывайте специальным кремом.
Кроме того, в ГСЧС дали рекомендации, как нужно действовать при незначительном обморожении:
— отогревайтесь постепенно.
— умойтесь холодной водой.
— осторожно разотрите обмороженный участок.
— выпейте теплый напиток.
— закутайтесь.
«Ни в коем случае не нагревайте обмороженные участки тела, не растирайте их плотными тканями», — подчеркивается в сообщении.