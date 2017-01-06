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В Николаевской облгосадминистрации просят не драматизировать ситуацию со снегопадом

06.01.17 17:32Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 6 января, состоялся брифинг в Николаевской облгосадминистрации на котором вице-губернатор Вячеслав Бонь и и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко рассказали о ситуации, сложившейся в области из-за непогоды.

  • Сегодня в восемь утра было решено перекрыть дороги для грузовых автомобилей, после десяти утра мы перекрыли дороги для всего вида транспорта. Это внештатная ситуация, это стихия, которая нам не подвластна. Большая просьба не драматизировать и раздувать сложившуюся ситуацию! Да, конечно, будет присутствовать человеческий фактор, так как люди хотят добраться к родителям, родственникам в деревню в такой великий праздник, но и мы тоже хотели бы его праздновать дома в кругу семьи, но уже «шо маємо, те маємо», - сказал Ткаченко.

Кроме того, и.о. руководителя ведомства сообщил, что ситуация под контролем и по области, на данный момент на дорогах установлено 29 постов.

На заснеженных трассах работает около 40 единиц техники, а всего у Службы автомобильных дорог в Николаевской области на балансе 138 единиц техники. Ткаченко объяснил, что по регламенту работа вообще должна начинаться, когда осадки почти прекратились.

И.о. начальника Службы автомобильных дорог попросил заранее извинение от себя и службы «Облавтодора» за возможные принесенные неудобства.

  • О том, что будет ухудшаться погода мы предупреждали заранее и просили людей в деревнях не паниковать, но закупить продукты хотя бы на 2-3 дня. В сетевых супермаркетах продуктов вполне должно хватить дней на пять, - цитируют Боня "Novosti-N"

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Пятница, 06.01.2017

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