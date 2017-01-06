Николаевские спасатели вытаскивают из сугробов автомобили

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Начиная с утра 6 января на территории Николаевщины существенно ухудшились погодные показатели, сопровождающиеся снегопадом и порывистым ветром.

С целью недопущения возникновения чрезвычайных событий и ситуаций, связанных с проявлениями стихии, органы управления и силы гражданской защиты находятся в усиленном режиме несения службы и приобщаются к ликвидации ее последствий.

Так, в г. Николаеве и по области задействована снегоуборочная техника, проводятся работы по посыпке автодорог противогололедными смесями.

Коммунальные службы, правоохранительные органы и все соответствующие специалисты выполняют возложенные на них задачи, направленные на оперативное реагирование на последствия погодных условий.

Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области оказали помощь в буксировке легкового автомобиля, который остановился на Ингульском мосту в Николаеве, также спасатели оказали помощь водителям в Березанском и Вознесенском районах.

В 16:00 с целью мониторинга оперативной обстановки по области и принятия соответствующих решений началось очередное заседание комиссии областного штаба по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период 2016/2017 годов.