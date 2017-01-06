Вегетарианство губительно влияет на мозг человека, заявили ученые

Британские ученые из университета Оксфорда заявили о том, что вегетарианство негативно влияет на работу головного мозга.

Они провели исследование, которое доказало, что исключение из рациона пищи животного происхождения уменьшает массу головного мозга, а значит, негативно сказывается на работе мозга человека.

Авторы исследования объяснили, что человеческому организму для нормального развития необходимы белки, содержащиеся не только в растительной пище, но и в мясе, яйцах, молоке и рыбе. Если человек отказывается от этих продуктов, в его организме наступает дефицит белка, который не восполняется растительной пищей, поэтому нарушается весь пищевой баланс.

Растительный белок, отмечают специалисты, не является полноценной заменой белкам животного происхождения. Также, именно с мясом и рыбой человек получает витамин В12, который очень важен для поддержания здоровья. Поэтому, чтобы не страдало здоровье, человеку необходимо вводить в свой ежедневный рацион не только вегетарианские продукты.

Ученые обращают внимание на то, что пища животного происхождения обязательно должна присутствовать в рационе детей. Поскольку, испытывая недостаток в белках, их организм не сможет нормально развиваться.