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Вегетарианство губительно влияет на мозг человека, заявили ученые

06.01.17 16:23Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Британские ученые из университета Оксфорда заявили о том, что вегетарианство негативно влияет на работу головного мозга.

Они провели исследование, которое доказало, что исключение из рациона пищи животного происхождения уменьшает массу головного мозга, а значит, негативно сказывается на работе мозга человека.

Авторы исследования объяснили, что человеческому организму для нормального развития необходимы белки, содержащиеся не только в растительной пище, но и в мясе, яйцах, молоке и рыбе. Если человек отказывается от этих продуктов, в его организме наступает дефицит белка, который не восполняется растительной пищей, поэтому нарушается весь пищевой баланс.

Растительный белок, отмечают специалисты, не является полноценной заменой белкам животного происхождения. Также, именно с мясом и рыбой человек получает витамин В12, который очень важен для поддержания здоровья. Поэтому, чтобы не страдало здоровье, человеку необходимо вводить в свой ежедневный рацион не только вегетарианские продукты.

Ученые обращают внимание на то, что пища животного происхождения обязательно должна присутствовать в рационе детей. Поскольку, испытывая недостаток в белках, их организм не сможет нормально развиваться.

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Пятница, 06.01.2017

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