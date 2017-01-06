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Миколаївщина: для боротьби зі стихією мобілізовано всі ресурси

06.01.17 14:25Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь взяв участь у всеукраїнській селекторній нараді під головуванням

Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Генадія Зубка у зв’язку із ускладненням погодних умов.

Щодо ситуації в Миколаївській області – для боротьби зі стихією мобілізовано всі можливі ресурси.

Як повідомив В’ячеслав Бонь, в області розгорнуті всі оперативні штаби, з 10.00 перекрито рух всіх видів транспорту по всіх напрямках. В області працює 303 мобільні пункти обігріву.

Крім того, під головуванням В’ячеслава Боня відбулась селекторна нарада із головами райдержадміністрацій, керівниками управлінь та сил цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків негоди.

Сніг йде по всій території області. Як стало відомо в ході наради, надзвичайних подій та ситуацій, пов’язаних із погіршенням погодних умов не зареєстровано.

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