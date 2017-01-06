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Спасатели рассказали, какими продуктами запасаться на случай сильных снегопадов

06.01.17 12:40Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

На рождественские праздники в Украине будут сильные морозы и снегопады. Как подготовиться к непредвиденным ситуациям из-за ухудшений погодных условий?

Местные власти предупредили население, что сейчас лучше запастись продуктами на несколько дней. Глава ГСЧС Николай Чечеткин составил список того, чем рекомендовано запастись на случай непогоды и возможной приостановки работы магазинов.

"Это питьевая вода, хлеб, крупы, консервы. Автомобилистам советуют не выезжать в эти дни на дороги, но если необходимость возникла, то при себе нужно иметь необходимый запас топлива, термос с горячим чаем, заряженный мобильный телефон", - советует Чечеткин.

Опытные автомобилисты добавляют, что также лучше иметь при себе снегоуборочную лопату, цепи для колес и запасную заряженную батарею для мобильного телефона.

В эти же дни местные власти и спасатели напоминают, что в Украине начинают работать мобильные пункты обогрева (отапливаемая палатка, куда может зайти погреться любой прохожий).

Напомним, на период стихии в каждом районе Николаевской области будут работать "горячие линии" на случай ЧС.

Кроме того, для недопущения гибели людей от переохлаждения в Николаеве действуют пункты помощи, где можно согреться и получить горячее питание.

Как стало известно, на дорогах Николаевской области временно ограничено движение любого транспорта.

Тем, кто застрял в снегу, пригодятся телефоны "горячей линии" "Укравтодора".

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Пятница, 06.01.2017

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