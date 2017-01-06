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Медики подготовились к ненастью: горючего и лекарств в достаточном количестве

06.01.17 10:51Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Приведены в состояние повышенной готовности специализированные бригады скорой медицинской помощи - 2 очереди, проверено наличие медикаментов, медицинского оборудования и его соответствие нормам для работы в чрезвычайных условиях.

Медицинский персонал прошел инструктаж по предоставлению медицинской помощи лицам, подвергшимся воздействию низких температур, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье.

В готовности к использованию резерв медикаментов и изделий медицинского назначения.

Налажена постоянная связь с районными секторами Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, управлениями по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевского городского совета и облгосадминистрации, районными государственными администрациями.

Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава учреждений здравоохранения.

Под особым контролем медиков находятся женщины на последнем триместре беременности. Все, кто согласился на госпитализацию, переведены в стационар.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечил полную готовность персонала бригад скорой медицинской помощи и очереди к оказанию неотложной медпомощи пострадавшим в результате обморожения.

Санитарный транспорт обеспечен необходимыми горюче-смазочными материалами и медикаментами.

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