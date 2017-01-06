Медики подготовились к ненастью: горючего и лекарств в достаточном количестве
|06.01.17 10:51
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Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
Приведены в состояние повышенной готовности специализированные бригады скорой медицинской помощи - 2 очереди, проверено наличие медикаментов, медицинского оборудования и его соответствие нормам для работы в чрезвычайных условиях.
Медицинский персонал прошел инструктаж по предоставлению медицинской помощи лицам, подвергшимся воздействию низких температур, что ставит под угрозу их жизнь и здоровье.
В готовности к использованию резерв медикаментов и изделий медицинского назначения.
Налажена постоянная связь с районными секторами Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, управлениями по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевского городского совета и облгосадминистрации, районными государственными администрациями.
Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава учреждений здравоохранения.
Под особым контролем медиков находятся женщины на последнем триместре беременности. Все, кто согласился на госпитализацию, переведены в стационар.
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечил полную готовность персонала бригад скорой медицинской помощи и очереди к оказанию неотложной медпомощи пострадавшим в результате обморожения.
Санитарный транспорт обеспечен необходимыми горюче-смазочными материалами и медикаментами.