В Одесской и Николаевской области ограничили движение грузовиков

Ограничительные меры введены в связи с приближающимися снегопадами и морозами.

В Одесской и Николаевской области введены ограничения на движение большегрузного автотранспорта. Это связано с тем, что в Украину движется черноморский циклон, который, с большой вероятностью, принесет снегопады и морозы.

Ограничения введены с 8-00 пятницы, 6 января, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Так, в Николаевской области ограничения введены на трассах от Николаева до границ с Херсонской и Одесской областями, а также в районах Березанки и Очакова.

В Одесской области ограничение движения большегрузного транспорта вводится на всех дорогах общего пользования. Такие меры необходимы, чтобы избежать заторов и дать возможность дорожникам оперативно очищать трассы от снега.