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Николаевцы, остерегайтесь обморожений!

06.01.17 09:20Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

МОЗ предупреждает: ожидается резкое похолодание, остерегайтесь обморожений

В связи с ожидаемым резким снижением температуры, Министерство здравоохранения Украины просит соблюдать советы медиков. Как отмечает ведомство, даже плюсовая температура может привести к переохлаждению организма. А температура воздуха ниже +7 °C считается погодными условиями, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.

В Украине на протяжении нескольких дней ожидается резкое похолодание: от - 7 °C до -17 ° в разных регионах страны. Медики предупреждают: в первую очередь холод негативно влияет на кровеносную систему человека, особенно – сосуды и капилляры. Сосуды рук и ног под воздействием холода резко суживаются, чтобы сохранить тепло в организме и стабилизировать общую температуру тела. Поэтому в первую очередь мерзнут пальцы на руках и ногах. А также лицо и уши – поскольку они находятся под непосредственным воздействием холода и лишены жировой прослойки. При длительном пребывании на холоде начинают перемерзать не только руки, ноги и лицо, но и сосуды, мышцы, нервы и даже кости.

Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, медики советуют:

-одеваться в несколько слоев: лучше одеть много свитеров, чем один теплый. Это поможет избежать излишней потливости. Не забывайте закрывать открытые участки тела, носите варежки и перчатки, шарфы и шапки

-если предстоит длительно пребывание на холоде, то возьмите с собой запасную одежду. Так у вас будет возможность своевременно поменять мокрую одежду на сухую или одеть дополнительную

-если почувствовали, что продрогли, зайдите в теплое помещение, выпейте чай или съешьте горячий суп. По возможности носите с собой термос с чаем или кофе

-если долго ожидаете транспорт, то подвигайте пальцами на руках и ногах, чтобы усилить кровообращение. Не стоит делать слишком резких движений или прыгать с ноги на ногу, так вы можете повредить перемерзшие ткани

-старайтесь не переутомляться. Стресс и хроническая усталость способствуют более быстрому переохлаждению организма.

На холоде и при обморожении категорически нельзя:

-трогать руками или языком металл, незащищенными руками работать с бензином и т.д. При контакте с металлом или бензином может произойти быстрое обморожение тканей

-употреблять спиртное, поскольку алкоголь способствует быстрой потере тепла. Также в состоянии алкогольного опьянения человек хуже контролирует ситуацию и может не заметить обморожения. Также лучше не курить на морозе, поскольку никотин суживает и без того перемерзшие сосуды

-согревать обмороженные части тела горячей водой, прикладывать к батареям.

При переохлаждении нужно зайти в теплое помещение, выпить горячего чая, переодеться, если одежда промокла. При подозрении на обморожение тканей на пораженные участки накладываются термоизолирующие повязки – марлевые, хлопковые – пострадавшего срочно нужно показать врачу.

Напомним адреса пунктов помощи в Николаеве, которые продолжают действовать в областном центре для недопущения гибели людей от переохлаждения:

ЦЕНТР РЕИНТЕГРАЦИИ БЕЗДОМНЫХ ГРАЖДАН

ул. Круговая, 47, т.56-06-92, 56-11-08 (трамвай № 6, ул. 3 Линия; троллейбус № 5 ул. Строителей (конечная остановка).

ПУНКТ ОБОГРЕВА И НОЧЛЕГА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ГРАЖДАН

просп. Мира, 2а (бомбоубежище возле дома быта «Юбилейный», трамвай № 6,7, ост. рынок «Колос», троллейбус № 2 ост. «Строителей»)

ПУНКТЫ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ И ВЫДАЧИ ОДЕЖДЫ

Заводский район: ул. Кузнецкая, 1, тел. 47-71-22;

Ингульский район: ул. 12 Продольная, 50-А, тел. 21-20-48; ул. Круговая, 47, тел. 56-06-92 (центр реинтеграции бездомных граждан);

Корабельный район: ул. Металлургов, 8, тел. 64-59-98;

Центральный район: ул. Шевченко, 19-А, тел. 47-59-93.

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