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Беларусь запретила ввоз украинской курятины и яиц

06.01.17 10:03Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Ограничения пока касаются только одной области-производителя

Беларусь с 5 января временно ограничила ввоз мяса птицы из Черновицкой области Украины в связи с выявлением случая заболевания высокопатогенным гриппом. Об этом сообщил директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, передает "АПК-Информ".

Так, временные ограничения вводятся на ввоз в Беларусь живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Отмечается, что все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из данной области Украины отменяются.

Ранее СМИ писали, что в Черновицкой области был зарегистрирован случай птичьего гриппа – из-за вируса умер 21 лебедь на озере села Чертория в Кицманском районе.

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