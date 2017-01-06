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На Николаевщине прокуратура в минувшем году восстановила права 261 ребенка

06.01.17 08:30Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Внимание ювенальных прокуроров Николаевской области в 2016 году было сосредоточено на защите прав и свобод детей всеми предусмотренными законом средствами.

В интересах несовершеннолетних и государства в сфере охраны детства прокурорами заявлено в суд 36 исков на общую сумму более 15, 6 млн. грн. Судами удовлетворены иски на сумму более 2 млн. грн.,ответчиками добровольно возмещено почти 5, 6 млн. грн.

По информации пресс-службы прокуратуры Николаевской области, благодаря принципиальной позиции прокуроров восстановлены права 261 ребенка.

В сфере защиты прав и свобод детей начато 18 уголовных производств.

Кроме того, одним из приоритетов для ювенальных прокуроров является недопущение нарушений прав детей, вступивших в конфликт с законом.

Так, проведены эффективные проверки в сфере профилактики рецидивной преступности среди подростков, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. По их результатам внесен 41 документ реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены 24 должностных лица.

Принятые меры, в том числе координационного характера, способствовали снижению уровня подростковой преступности. В итоге, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 45% (с 325 до 178).

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Пятница, 06.01.2017

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