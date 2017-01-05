УВАГА: Обмеження проїзду для великоваговиків на автодорогах М-14, Т-15-14 та Т-15-13

У зв’язку зі стрімким погіршенням погодних умов та з метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу - з 8-ї години ранку 6 січня тимчасово обмежено рух для проїзду вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог), км 55+550 (від межі з Одеською областю) – км 177+531 (до межі з Херсонською областю);

Т-15-14 під’їзд до смт.Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – 4+430 (до перехрестя вулиць у смт.Березанка);

Т-15-13 Нечаяне – Очаків км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодорогою Т-15-07 на виїзді з міста Очакова).

Також попереджаємо про можливість обмеження руху на інших дорогах загального користування Миколаївської області, про що буде проінформовано додатково.

Дорожні організації Миколаївщини приведені в готовність для ефективної боротьби з негодою, однак повноцінний безпечний рух автомобільного транспорту можливо забезпечити лише, коли снігопад та хуртовина вщухнуть.

В черговий раз закликаємо користувачів доріг утриматись від поїздок на далекі відстані до закінчення негоди, для більш ефективної роботи снігоприбиральної техніки до повного зняття обмежень проїзду автошляхами області. У разі, якщо стихія таки застала у дорозі, перечекайте в місцях відстою автотранспорту та на стоянках комплексів дорожнього сервісу (АЗС, кафе, готельних комплексів і т.д.).

Будьте максимально уважні та обережні!!!