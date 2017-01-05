Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

Более 300 детей морпехов вместе со своими родителями благодаря главе общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владиславу Чайке окунулись в атмосферу настоящей сказки, побывав в канун Рождества в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре на спектакле «Волшебник изумрудного города».

Перед началом праздничного действа Владислав Владимирович поздравил маленьких николаевцев и их родителей с приближающимся праздником Рождества Христова.

«По доброй традиции новогодние праздники считаются семейными праздниками, самыми долгожданными и радостными, - обратился он к гостям театра. – В эти дни город наполняется ярким светом разноцветных огней, в домах царят тепло и уют. Чтобы николаевцы могли спокойно и мирно встречать Новый год и Рождество, в этом большая заслуга наших военных, которые в зоне АТО ценой собственных жизней оберегают наш покой. «Миколаїв – єдина родина» от всей души желает всем, чтобы в светлое Христово Рождество в каждый дом, в каждую семью обязательно пришли радость, добро и благополучие!»

Для гостей коллектив драмтеатра подготовил поистине новогоднюю красочную сказку, которая с первых минут захватила не только детей, но и взрослых, дав им прекрасную возможность хоть на время отвлечься от непростой воинской службы, повседневных проблем и забот. Зрители принимали самое активное участие в спектакле по мотивам знаменитой сказочной истории Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», а детвора не сдерживала эмоций.

Но по окончании спектакля праздник не закончился. Со сцены театра зрителей с наступающим Рождеством поздравил и благословил настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в с. Петрово-Солониха Николаевского района отец Борис (Каширов). А какое же Рождество без колядок и щедривок?! Поэтому пришедшие на праздник со священником певчие мастерски исполнили колядку «Щедрий вечір», которую охотно подхватил весь зал.

А затем наступило время сладких подарков.

Соучредитель торговой сети «Доярушка» Олег Беглов и общественная организация «Миколаїв – єдина родина» Владислав Чайка приготовили для детей военнослужащих 320 конфетных наборов, которые лично вручили каждому малышу.

Слова благодарности за подаренный праздник руководству организации «Миколаїв – єдина родина» и торговой сети «Доярушка» сказали волонтеры и военные.

«Благодаря таким волшебникам, как Владислав Чайка и Олег Беглов, которые есть в нашем Изумрудном городе, семьи наших военных смогли побывать в настоящей сказке, - отметил николаевский волонтер Игорь Куцарь. – Подобные праздники делают нашу жизнь ярче и добрее и помогают сгладить военные будни украинских военнослужащих. Ведь все мы знаем, какой ценой они оберегают целостность нашого государства. Отдельное спасибо хочу сказать коллективу Русского драмтеатра: постановка, работа актеров, световое и музыкальное оформление спектакля были на высоте!».

Офицер отделения по работе с личным составом воинской части А2062 майор Олег Дырда вручил главе общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владиславу Чайке благодарность от командира части А. Шубина: «За помощь в деле защиты Отчизны и поднятие боевого духа личного состава воинской части А2062 Военно-Морских Сил Украины коллектив воинской части выражает Вам искренние слова благодарности. Ваша общественная позиция и поддержка вдохновляет нас на новые свершения. Будьте счастливы и наполняйте счастьем жизнь других людей».

Олег Павлович пожелал меценатам, в первую очередь, мирного неба над головой, благополучия и процветания в наступившем году.