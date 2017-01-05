Верхний банер

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

05.01.17 20:37Сколько просмотров этой статьи210Сколько комментариев этой статьи0

Более 300 детей морпехов вместе со своими родителями благодаря главе общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владиславу Чайке окунулись в атмосферу настоящей сказки, побывав в канун Рождества в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре на спектакле «Волшебник изумрудного города».

Перед началом праздничного действа Владислав Владимирович поздравил маленьких николаевцев и их родителей с приближающимся праздником Рождества Христова.

45

«По доброй традиции новогодние праздники считаются семейными праздниками, самыми долгожданными и радостными, - обратился он к гостям театра. – В эти дни город наполняется ярким светом разноцветных огней, в домах царят тепло и уют. Чтобы николаевцы могли спокойно и мирно встречать Новый год и Рождество, в этом большая заслуга наших военных, которые в зоне АТО ценой собственных жизней оберегают наш покой. «Миколаїв – єдина родина» от всей души желает всем, чтобы в светлое Христово Рождество в каждый дом, в каждую семью обязательно пришли радость, добро и благополучие!»

23

987

Для гостей коллектив драмтеатра подготовил поистине новогоднюю красочную сказку, которая с первых минут захватила не только детей, но и взрослых, дав им прекрасную возможность хоть на время отвлечься от непростой воинской службы, повседневных проблем и забот. Зрители принимали самое активное участие в спектакле по мотивам знаменитой сказочной истории Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», а детвора не сдерживала эмоций.

Но по окончании спектакля праздник не закончился. Со сцены театра зрителей с наступающим Рождеством поздравил и благословил настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в с. Петрово-Солониха Николаевского района отец Борис (Каширов). А какое же Рождество без колядок и щедривок?! Поэтому пришедшие на праздник со священником певчие мастерски исполнили колядку «Щедрий вечір», которую охотно подхватил весь зал.
А затем наступило время сладких подарков.

23456

Соучредитель торговой сети «Доярушка» Олег Беглов и общественная организация «Миколаїв – єдина родина» Владислав Чайка приготовили для детей военнослужащих 320 конфетных наборов, которые лично вручили каждому малышу.

678

Слова благодарности за подаренный праздник руководству организации «Миколаїв – єдина родина» и торговой сети «Доярушка» сказали волонтеры и военные.

«Благодаря таким волшебникам, как Владислав Чайка и Олег Беглов, которые есть в нашем Изумрудном городе, семьи наших военных смогли побывать в настоящей сказке, - отметил николаевский волонтер Игорь Куцарь. – Подобные праздники делают нашу жизнь ярче и добрее и помогают сгладить военные будни украинских военнослужащих. Ведь все мы знаем, какой ценой они оберегают целостность нашого государства. Отдельное спасибо хочу сказать коллективу Русского драмтеатра: постановка, работа актеров, световое и музыкальное оформление спектакля были на высоте!».

Офицер отделения по работе с личным составом воинской части А2062 майор Олег Дырда вручил главе общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владиславу Чайке благодарность от командира части А. Шубина: «За помощь в деле защиты Отчизны и поднятие боевого духа личного состава воинской части А2062 Военно-Морских Сил Украины коллектив воинской части выражает Вам искренние слова благодарности. Ваша общественная позиция и поддержка вдохновляет нас на новые свершения. Будьте счастливы и наполняйте счастьем жизнь других людей».

45667889

Олег Павлович пожелал меценатам, в первую очередь, мирного неба над головой, благополучия и процветания в наступившем году.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 05.01.2017

Закругление верхнее-левое

22:08УВАГА: Обмеження проїзду для великоваговиків на автодорогах М-14, Т-15-14 та Т-15-13

21:00Украинские звезды поделились рецептами исполнения желаний

20:45Прокатиться с ветерком: в Лондоне лошадь пыталась сесть в двухэтажный автобус

20:37Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

20:34В Ирпене установили самую дорогую елку в Украине

20:21Районы Николаева усиленно готовятся к ухудшению погоды

20:10Украинка стала чемпионкой мира по шахматам в блице

19:58На Николаев надвигается непогода: как вести себя при сильном ветре

19:47Мэрия рекомендует объявить 6 января выходным днем в Николаеве из-за ожидаемой непогоды

19:36Мэр Николаева обвинил нардепов в необразованности

19:23Украинская теннисистка впервые в карьере обыграла первую ракетку мира и вышла в финал престижного турнира

19:10На Евровидение-2017 поедет двойник Надежды Савченко

18:58Королеву Великобритании едва не пристрелил охранник Букингемского дворца

18:45Власти Николаевской области просят депутатов о подмоге в связи с непогодой

18:32В Харькове построили елку из 60-ти автомобилей

18:21Во время снегопада в Николаеве брошенные автомобили будут эвакуировать, а проезд большегрузного транспорта по городу запретят

18:08На Николаевщине воры вынесли ночью из магазина продукты питания

17:52Городская власть призывает николаевских предпринимателей подняться на борьбу со стихией

17:46Во Львове из галереи исчезли 95 старинных изданий на десятки миллионов долларов

17:35Николаевский морской порт готовится к ледовой кампании-2017

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.12.16 07:432270

В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили

23.12.16 08:092160

Об’єднані громади отримали 100 % коштів державної інфраструктурної субвенції

23.12.16 08:152400

Гонтарева: Из Привата напоследок вывели 2,6 млрд

23.12.16 08:302720

Министр молодежи и спорта Украины: Россия должна понести наказание

Самые читаемые

31.12.16 15:2210910

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:409900

Скандал в Яремче. Видео

30.12.16 13:395150

Что подарить маме на Новый год

30.12.16 13:084730

Итоги года: два скандала, разочарование и надежда на будущее

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама