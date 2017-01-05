Мэрия рекомендует объявить 6 января выходным днем в Николаеве из-за ожидаемой непогоды

Городская власть Николаева обращается к работодателям с рекомендацией объявить завтра, 6 января, выходным днем, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье николаевцев

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.

Напомним, по данным Николаевского областного центра по гидрометеорологии, 6-8 января 2017 года на территории г. Николаева ожидается ухудшение погодных условий:

—сильный снег, метель, местами гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер северный 17-22 м/с, местами 25 м/с;

—в течение суток 6 января понижение температуры до 7-12 ° мороза, 7-8 января снижение температуры ночью до 14-19 ° мороза, днем до 10-15 ° мороза.

—9-10 января сохранится холодная погода, осадки и явления ослабеют и прекратятся.