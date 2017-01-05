На Николаев надвигается непогода: как вести себя при сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Стоит держаться подальше от деревьев и билборбов

По прогнозу Украинского гидрометцентра, на территории Николаевской области с завтрашнего дня будет свирепствовать циклон с сильным ветром и метелью.

Напоминаем основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.