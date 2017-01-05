Власти Николаевской области просят депутатов о подмоге в связи с непогодой

Руководство Николаевской облгосадминистрации обратилось к депутатам областного совета помочь в борьбе со стихией

В связи с ухудшением погодных условий в Николаевской области 6-8 января заместитель председателя областной государственной администрации Вячеслав Бонь обратился к руководству и депутатам Николаевского областного совета с просьбой помочь общинам в борьбе со стихией на своих избирательных округах. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Сообщается, что со своей стороны областная государственная администрация принимает все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности Николаевской и безопасности ее жителей. Все службы области переведены в режим круглосуточной работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Всем предприятиям транспорта, энергообеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, учреждениям здравоохранения рекомендовано организовать свою работу с учетом ухудшения погодных условий.

Проведена работа по мобилизации тяжелой техники для расчистки дорог, которая находится в пользовании частных сельхозпредприятий. Также при необходимости будет задействована техника военных частей Николаевской области.

Кроме того, медицинской службе рекомендовано уже 5 января госпитализировать всех рожениц, которые в ближайшие дни должны рожать.