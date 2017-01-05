Рождественский аврал на Николаевщине: дороги перекроют, рожениц - госпитализируют

На юге Украины готовятся перекрыть все дороги государственного и местного значения после начала снегопада. Поэтому водителей просят не выезжать 6 января.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

«С первыми снежинками 6 января Служба автодорог сразу же перекрывает все дороги по основным направлениям, - сообщил он. - Делаем это синхронно с Херсоном, Кировоградом и Одессой. Иллюзий нет, - к нам идет снегопад. Очень большие проблемы во время предыдущей борьбы со стихией были как раз в том, что застревали машины и люди замерзали, к ним приходилось доставлять помощь всеми правдами и неправдами».

Медицинской службе рекомендовано уже 5 января госпитализировать всех рожениц, которые в ближайшие дни должны рожать.

Напомним, стихия придет в Николаевскую область раньше, чем предполагалось - не после обеда 6 января, а уже в утра.