Верхний банер

Городская власть призывает николаевских предпринимателей подняться на борьбу со стихией

05.01.17 17:52Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Городская власть Николаева просит предпринимателей чистить от снега прилегающую территорию

Об этом говорится в обращении мэрии, размещенном на официально сайте горсовета:

"Уважаемые предприниматели!

По прогнозу синоптиков, на Рождественские праздники в городе ожидается осложнение погодных условий, в частности, снижение температуры воздуха до 11-17 С, метель. Городская власть обращается к вам с просьбой выполнять Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Николаеве, а именно: постоянно содержать в чистоте и порядке собственные, арендованные и прилегающие территории.

Решением Николаевского городского совета от 16.05.2013 № 28/10 «О внесении изменений и дополнений в решение Николаевского городского совета от 19.04.07 № 12/21« Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Николаеве » (далее - Правила) определяется порядок благоустройства города, его санитарное состояние - содержание дворовых и внутриквартальных территорий, территорий, прилегающих к частных домовладений, проезжей части улиц, дорог, мостов, путепроводов и набережных, трамвайных путей, павильонов на остановках городского транспорта, парков , садов, скверов, бульваров, газонов, привокзальных территорий, территорий вокруг предприятий торговли и общественного питания, территорий, прилегающих к строительным площадкам, производственных территорий, пустырей, объектов культурного наследия, пляжей, кладбищ и других объектов благоустройства в соответствии с действующего законодательства.

Правилами установлен ряд мероприятий, основными из которых являются постоянное содержание в чистоте и порядке собственных, арендованных и прилегающих территорий.

Согласно пп.1.3. Правил участниками правоотношений в вопросах благоустройства являются руководители и другие должностные лица предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственного подчинения, физические лица, органы самоорганизации населения, а также должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за состоянием благоустройства.

На основании пп. 7.3. Правил предприятия, организации, учреждения, владельцы зданий и сооружений торгового, социально-культурного, спортивного и иного назначения, владельцы или пользователи приусадебных участков могут заключать договор на содержание прилегающей территории с администрацией района, в котором находится данный объект.

Отсутствие договора на содержание прилегающей территории не освобождает субъектов хозяйствования от ответственности за ненадлежащее содержание этой территории".

Напомним, непогода придет в Николаевскую область раньше, чем предполагалось.

Ранее сообщалось, со стихией на Николаевщине будут бороться 184 единицы снегоуборочной техники.

Похожие новости

17.06.13 19:56Немецкий сайт оценил игроков МФК «Николаев» в два с лишним миллиона евро

20.09.12 09:14Свой День рождения Николаев отметит с размахом

30.03.12 21:41Николаев расцветет

21.01.11 14:32У Николаева для инвесторов есть интересные предложения

19.10.08 13:27Николаев отметил 100 лет своего футбола

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 05.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:58На Николаев надвигается непогода: как вести себя при сильном ветре

19:47Мэрия рекомендует объявить 6 января выходным днем в Николаеве из-за ожидаемой непогоды

19:36Мэр Николаева обвинил нардепов в необразованности

19:23Украинская теннисистка впервые в карьере обыграла первую ракетку мира и вышла в финал престижного турнира

19:10На Евровидение-2017 поедет двойник Надежды Савченко

18:58Королеву Великобритании едва не пристрелил охранник Букингемского дворца

18:45Власти Николаевской области просят депутатов о подмоге в связи с непогодой

18:32В Харькове построили елку из 60-ти автомобилей

18:21Во время снегопада в Николаеве брошенные автомобили будут эвакуировать, а проезд большегрузного транспорта по городу запретят

18:08На Николаевщине воры вынесли ночью из магазина продукты питания

17:52Городская власть призывает николаевских предпринимателей подняться на борьбу со стихией

17:46Во Львове из галереи исчезли 95 старинных изданий на десятки миллионов долларов

17:35Николаевский морской порт готовится к ледовой кампании-2017

17:24В Николаеве неизвестный с ножом ограбил кассу магазина

17:12Сценаристы "Шерлока" объяснили неожиданный поворот сюжета в начале четвертого сезона

16:56В Киеве разграбили холодильник для бедных

16:41Николаевских водителей просят в непогоду не выезжать без надобности

16:33Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле

16:25Сотрудники районных казначейств Николаевщины вышивали карту Украины

16:10Стали известны зарплаты Гройсмана и министров

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

22.12.16 20:062460

"БПП" и "Наш край" остались без своих представителей в исполкоме Николаевского горсовета

22.12.16 20:253100

На Николаевщине от гриппа умерла женщина, - СМИ

22.12.16 20:452260

Украина не получила титул страны 2016 года

22.12.16 21:032580

Волонтер прислал видео Порошенку из Дебальцево

Самые читаемые

31.12.16 15:2210750

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:409820

Скандал в Яремче. Видео

30.12.16 13:395120

Что подарить маме на Новый год

30.12.16 13:084690

Итоги года: два скандала, разочарование и надежда на будущее

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама