Городская власть призывает николаевских предпринимателей подняться на борьбу со стихией

Городская власть Николаева просит предпринимателей чистить от снега прилегающую территорию

Об этом говорится в обращении мэрии, размещенном на официально сайте горсовета:

"Уважаемые предприниматели!

По прогнозу синоптиков, на Рождественские праздники в городе ожидается осложнение погодных условий, в частности, снижение температуры воздуха до 11-17 С, метель. Городская власть обращается к вам с просьбой выполнять Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Николаеве, а именно: постоянно содержать в чистоте и порядке собственные, арендованные и прилегающие территории.

Решением Николаевского городского совета от 16.05.2013 № 28/10 «О внесении изменений и дополнений в решение Николаевского городского совета от 19.04.07 № 12/21« Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Николаеве » (далее - Правила) определяется порядок благоустройства города, его санитарное состояние - содержание дворовых и внутриквартальных территорий, территорий, прилегающих к частных домовладений, проезжей части улиц, дорог, мостов, путепроводов и набережных, трамвайных путей, павильонов на остановках городского транспорта, парков , садов, скверов, бульваров, газонов, привокзальных территорий, территорий вокруг предприятий торговли и общественного питания, территорий, прилегающих к строительным площадкам, производственных территорий, пустырей, объектов культурного наследия, пляжей, кладбищ и других объектов благоустройства в соответствии с действующего законодательства.

Правилами установлен ряд мероприятий, основными из которых являются постоянное содержание в чистоте и порядке собственных, арендованных и прилегающих территорий.

Согласно пп.1.3. Правил участниками правоотношений в вопросах благоустройства являются руководители и другие должностные лица предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и ведомственного подчинения, физические лица, органы самоорганизации населения, а также должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за состоянием благоустройства.

На основании пп. 7.3. Правил предприятия, организации, учреждения, владельцы зданий и сооружений торгового, социально-культурного, спортивного и иного назначения, владельцы или пользователи приусадебных участков могут заключать договор на содержание прилегающей территории с администрацией района, в котором находится данный объект.

Отсутствие договора на содержание прилегающей территории не освобождает субъектов хозяйствования от ответственности за ненадлежащее содержание этой территории".

Напомним, непогода придет в Николаевскую область раньше, чем предполагалось.

Ранее сообщалось, со стихией на Николаевщине будут бороться 184 единицы снегоуборочной техники.