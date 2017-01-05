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Стихия придет в Николаевскую область раньше, чем предполагалось

05.01.17 13:00Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Информация о резких изменениях погоды в Николаевской области на 6-9 января подтверждается, более того, ожидается усугубление явлений, а их характер будет очень сильным.

Об этом в ходе совещания в Николаевской ОГА по вопросам ухудшения погоды сообщила представитель Гидрометцентра.

Причем начало осадков ожидается уже 6 января с 8 утра, а не после обеда, как сообщалось ранее.

Стало известно, что циклон стоит над Черным морем, продвигаться он будет с юго-запада на северо-восток. Первыми его будут встречать Очаков и южное побережье. Ожидается усиление ветра до 15-22 м/с. Ветер будет продолжаться в течение двух дней — 6 и 7 января, 8 немного стихнет.

Осадки, по словам синоптика, ожидаются, в основном, в виде снега: "Снег сильный и очень сильный, плюс сильный ветер, соответственно, будет метель и заносы.

8 января ветер утихнет, но осадки будут продолжаться. Однако о солнечной и ясной погоде пока говорить рано — такие прогнозы синоптиками даже не просматриваются.

"У нас ожидаются стихийные метеорологические явления в виде осадков, метели и снижения температуры до минус 20 градусов", - предупреждают синоптики.

Первыми холода ощутят северные районы области, так как обвал холода идет именно с севера, в отличие от осадков, которые придут с юга.

В Первомайске и северных районах температура будет самой низкой. Самыми холодными будут ночи 9 и 10 января. Потом ожидается послабление морозов.

Как указывалось в письме Гидрометцентра, в Николаевской области снежный покров будет достигать 35 см.

Ранее сообщалось, на Закарпатье из-за непогоды сошли лавины.

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Четверг, 05.01.2017

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