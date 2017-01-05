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Жителям Николаевщины напоминают об осложнении погодных условий 6-7 января

05.01.17 12:32Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Об этом говорится в письме Гидрометцентра Украины за подписью директора Николая Кульбиды

"Вследствие перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 г. на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см , в Одесской и Николаевской - до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18º.

9 января 2017 ослабления и прекращения опасных явлений.

В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16º, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 20-25º мороза", - сообщает Гидрометцентр.

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