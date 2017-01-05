Николаевских водителей просят в непогоду не выезжать без надобности

По сообщению синоптиков, 5 января на дорогах Украины гололедица. В ближайшие дни, 6-7 января, резкое снижение температуры ночью до 13-19° мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26° мороза), днем до 11-17° мороза; в юго-восточной части ночью и днем до 6-13° мороза. В южных и восточных областях временами снег, местами сильный, метель, усиление ветра 15-22 м/с.

При таких погодных условиях водителям следует быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованных маневрирования, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.

Позаботиться о собственной безопасности нужно и пешеходам. Учитывая гололед, двигайтесь по тротуарам с осторожностью, переходите дорогу только в установленных для этого местах, не выходите на проезжую часть прямо перед автомобилем - водитель просто не успеет затормозить. В темное время суток используйте светоотражающие элементы.

Кроме того, уважаемые водители, внимательно следите за сообщениями синоптиков и полицейских, ведь, в случае внезапного ухудшения погодных условий Службой автомобильных дорог может быть применено перекрытие движения транспорта по автодорогам Николаевской области до приведения дорог в надлежащее состояние.

8-9 января сохранится холодная погода, осадки и явления на юге и востоке ослабеют и прекратятся.