СБУ призывает жителей Николаевщины к бдительности

Управление СБУ в Николаевской области обращается к жителям региона с просьбой сообщать о фактах прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц или намерениях совершения ими сепаратисткой, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности против Украины

Об этом сообщает пресс-группа СБУ в Николаевской области.

«О таких фактах вы можете круглосуточно сообщить по телефонам: «доверия» (0512) – 49-03-22 Управления СБУ или дежурного по УСБУ (0512) – 37-00-70. Также, имеющуюся у вас информацию о фактах подготовки и совершения противоправных действий диверсионного характера направляйте на электронную почту Управления: usbu_myk@ssu.gov.ua, и можете передать ее лично по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 40. Кроме того, призываем сообщать известные вам данные о фактах нарушения правоохранительными органами и спецслужбами Российской Федерации прав и свобод украинских граждан, которые на постоянной или временной основе пребывают на территории РФ; об угрозах в их адрес с целью привлечения к сотрудничеству и дальнейшего использования во вред государственным интересам Украины«, — сказано в сообщении пресс-группы СБУ.