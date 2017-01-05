Вниманию водителей! Изменились расчеты на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области

С 1 января 2017 года изменилась стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации транспортного средства.

Статьей 7 Закона Украины от 21 декабря 2016 года «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», который вступил в силу 27.12.2016, с 1 января текущего года установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 1600 гривен.

Поэтому, согласно требованиям п. 8 ст. 4 Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» установлены соответствующие ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых автомобилей территориальными сервисными центрами МВД Украины.

Так, для плательщиков сбора, определенных п. 7 ст. 1 этого Закона (предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, приобретающие право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными сервисными центрами МВД Украины, кроме случаев обеспечения автомобилями инвалидов согласно законодательству и наследование легковых автомобилей в соответствии с законом) в зависимости от стоимости легкового автомобиля установлено:

3 процента - если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4 процента - если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5 процентов - если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года при определении оплаты стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации следует применять такие расчеты, в зависимости от стоимости легкового автомобиля: