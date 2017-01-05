Курс доллара в Украине рухнул после Нового года

НБУ заметно снизил официальную стоимость американской валюты - доллар подешевел

На сегодня, 5 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,69 грн;

1 евро – 27,85 грн;

10 российских рублей – 4,4 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился сразу на 50 копеек, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/долл., достигнутой перед праздниками.

Евро упал на 12 копеек. Российский рубль "похудел" на 11 копеек.

НБУ перед Новым годом объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.