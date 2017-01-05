22.12.16 13:002210
Курс доллара в Украине рухнул после Нового года
|05.01.17 09:39
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НБУ заметно снизил официальную стоимость американской валюты - доллар подешевел
На сегодня, 5 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,69 грн;
1 евро – 27,85 грн;
10 российских рублей – 4,4 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился сразу на 50 копеек, опустившись ниже психологической отметки в 27 грн/долл., достигнутой перед праздниками.
Евро упал на 12 копеек. Российский рубль "похудел" на 11 копеек.
НБУ перед Новым годом объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.