22.12.16 13:002210
На период стихии в каждом районе Николаевской области будут работать "горячие линии" на случай ЧС
|05.01.17 09:52
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В связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий, Николаевская облгосадминистрация сообщает телефоны "горячей линии" в каждом районе области
Круглосуточно во всех районных администрациях будут работать дежурные, к которым можно обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:
Арбузинский район - (0232) 3-01-05
Баштанский район (0258) 2-68-40
Березанский район (0253) 2-13-45
Березнеговатский район (0268) 9-14-52
Братский район (0231) 9-14-49
Веселиновский район (0263) 2-12-37
Витовский район (0512) 64-47-99
Вознесенский район (0234) 3-30-12
Врадиевский район (0235) 9-11-34
Вознесенский район (0252) 9-15-15
Еланецкий район (0259) 9-14-38
Казанковский район (0264) 9-14-43
Кривоозерский район (0233) 2-41-42
Николаевский район (0512) 48-05-24
Новобугский район (0251) 9-15-02
Николаевский район (0267) 2-15-35
Очаковский район (0254) 3-00-60
Первомайский район (0261) 4-20-21
Снигиревский район (0262) 3-13-30
Николаев (0512) 36-24-18
Вознесенск (0234) 4-25-70
Очаков (0254) 3-10-20
Первомайск (0261) 4-20-22
Южноукраинск (0236) 2-15-47