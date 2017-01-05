На период стихии в каждом районе Николаевской области будут работать "горячие линии" на случай ЧС В связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий, Николаевская облгосадминистрация сообщает телефоны "горячей линии" в каждом районе области Круглосуточно во всех районных администрациях будут работать дежурные, к которым можно обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: Арбузинский район - (0232) 3-01-05 Баштанский район (0258) 2-68-40 Березанский район (0253) 2-13-45 Березнеговатский район (0268) 9-14-52 Братский район (0231) 9-14-49 Веселиновский район (0263) 2-12-37 Витовский район (0512) 64-47-99 Вознесенский район (0234) 3-30-12 Врадиевский район (0235) 9-11-34 Вознесенский район (0252) 9-15-15 Еланецкий район (0259) 9-14-38 Казанковский район (0264) 9-14-43 Кривоозерский район (0233) 2-41-42 Николаевский район (0512) 48-05-24 Новобугский район (0251) 9-15-02 Николаевский район (0267) 2-15-35 Очаковский район (0254) 3-00-60 Первомайский район (0261) 4-20-21 Снигиревский район (0262) 3-13-30 Николаев (0512) 36-24-18 Вознесенск (0234) 4-25-70 Очаков (0254) 3-10-20 Первомайск (0261) 4-20-22 Южноукраинск (0236) 2-15-47 Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама