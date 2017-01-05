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На период стихии в каждом районе Николаевской области будут работать "горячие линии" на случай ЧС

05.01.17 09:52Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий, Николаевская облгосадминистрация сообщает телефоны "горячей линии" в каждом районе области

Круглосуточно во всех районных администрациях будут работать дежурные, к которым можно обратиться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:

Арбузинский район - (0232) 3-01-05

Баштанский район (0258) 2-68-40

Березанский район (0253) 2-13-45

Березнеговатский район (0268) 9-14-52

Братский район (0231) 9-14-49

Веселиновский район (0263) 2-12-37

Витовский район (0512) 64-47-99

Вознесенский район (0234) 3-30-12

Врадиевский район (0235) 9-11-34

Вознесенский район (0252) 9-15-15

Еланецкий район (0259) 9-14-38

Казанковский район (0264) 9-14-43

Кривоозерский район (0233) 2-41-42

Николаевский район (0512) 48-05-24

Новобугский район (0251) 9-15-02

Николаевский район (0267) 2-15-35

Очаковский район (0254) 3-00-60

Первомайский район (0261) 4-20-21

Снигиревский район (0262) 3-13-30

Николаев (0512) 36-24-18

Вознесенск (0234) 4-25-70

Очаков (0254) 3-10-20

Первомайск (0261) 4-20-22

Южноукраинск (0236) 2-15-47

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