Верхний банер

Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

05.01.17 07:30Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Вчора, за дорученням голови облдержадміністрації Олексія Савченка відбулось засідання регіонального штабу із забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєдіяльності населення у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Під час селекторної наради з головами РДА, керівниками спеціалізованих служб і структурних підрозділів облдержадміністрації заступник голови Миколаївської ОДА Вячеслав Бонь визначив основні напрямки роботи на найближчі години.

Так, голови райдержадміністрацій повинні надати до управління інфраструктури ОДА повні списки техніки, яку вони планують залучати у боротьбі з негодою, та контактні номери телефонів керівників підприємств, за якими ця техніка закріплена.

Нагадаємо, що райавтодори за дорученням облдержадміністрації повинні були завчасно домовитись з приватними підприємцями та акумулювати важку техніку для розчищення доріг від снігу. Облавтодор, в свою чергу, потім мав компенсувати витрати приватних осіб за попередньо укладеними договорами згідно виконаних робіт.

В’ячеслав Бонь наголосив, що завтра, 5 січня, кожен голова РДА особисто доповідатиме, як райони готові до боротьби зі стихією, адже це – питання життєзабезпечення області. Під час завтрашньої спільної наради за участі голів районних державних адміністрацій, голів райавтодорів та керівників районних управлінь Національної поліції будуть розглянуті питання стосовно: вибудовування схеми оповіщення жителів області про негоду; планів перекриття автодоріг та їх узгодження з сусідніми областями; кількості наявних ресурсів та схем розчищення доріг від снігу.

Додатково поставлено завдання забезпечити безперешкодний під’їзд до лікарень, магазинів, пошти у всіх населених пунктах Миколаївщини.

Похожие новости

07.04.15 11:44В Николаеве штормовой ветер с дождем ломают деревья, возле мэрии рухнула ель

29.01.14 18:46Завтра погода николаевцев не порадует. Будьте осторожны!

26.10.11 16:38Николаев стимулирует инвестиции с помощью комплексных проектов

10.01.11 14:11На ТВ - «Николаевщина – соцветие регионов»

20.08.10 09:23Вице-премьеру В. Тихонову приглянулась экспозиция «Дельта-лоцман»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 05.01.2017

Закругление верхнее-левое

08:50В Китае мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду

08:40Нардеп від БПП готова привезли Ле Пен в Україну і показати зону АТО

08:28Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

08:00Три сырзавода «Молочного альянса», в том числе Баштанский, выплатят свыше 250 миллионов дивидендов

07:30Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

 04.01

20:50Начальник управления Госпродпотребслужбы в Новоодесском районе отправится в СИЗО

20:35На Рождество дороги Николаевской области будут перекрыты

20:20Узвар на Рождество: варианты приготовления

19:58За пять дней на Николаевщине ликвидировано 332 «спящих» предпринимателя

19:31Решение Кабмина об отмене разрешений на перепланировку кваритир будет аннулировано, – эксперт

19:16Николаевские работодатели в декабре заплатили 31,8 млн. гривен ЕСВ

19:09Увага! Звернення до жителів області у зв’язку з погіршенням погодних умов 6-8 січня

18:57Увага! Діють пункти допомоги!

18:34В Украине значительно снизились ставки по депозитам

18:03В Николаеве празднование Нового года закончилось разбоем. Преступник объявлен в розыск

17:42Как отмечали Новый год в украинских компаниях

17:15На Николаевщине воров телефонной сети поймали на месте преступления

16:38Прокуратура Николаевской области: курс на обновление кадров

16:10Что качали украинцы больше всего с пиратских торрентов в 2016 году

15:45В Николаеве объявили конкурс проектов и мероприятий

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Фото: facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України-833291756779168

22.12.16 09:072510

МИД предупредил украинцев о местах, где в Европе возможны теракты на Рождество

22.12.16 09:152360

Штайнмайер одобрил решение по Донбассу в Минске

22.12.16 09:251990

Закон наказывает, закон и защищает: прокуратура проверила условия содержания заключенных в Николаевской области

22.12.16 09:562470

В Минске договорились прекратить огонь в зоне АТО хотя бы на Новый год

Самые читаемые

31.12.16 15:2210240

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:409500

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:547420

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

22.12.16 18:466850

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама