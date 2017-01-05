Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

Вчора, за дорученням голови облдержадміністрації Олексія Савченка відбулось засідання регіонального штабу із забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєдіяльності населення у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Під час селекторної наради з головами РДА, керівниками спеціалізованих служб і структурних підрозділів облдержадміністрації заступник голови Миколаївської ОДА Вячеслав Бонь визначив основні напрямки роботи на найближчі години.

Так, голови райдержадміністрацій повинні надати до управління інфраструктури ОДА повні списки техніки, яку вони планують залучати у боротьбі з негодою, та контактні номери телефонів керівників підприємств, за якими ця техніка закріплена.

Нагадаємо, що райавтодори за дорученням облдержадміністрації повинні були завчасно домовитись з приватними підприємцями та акумулювати важку техніку для розчищення доріг від снігу. Облавтодор, в свою чергу, потім мав компенсувати витрати приватних осіб за попередньо укладеними договорами згідно виконаних робіт.

В’ячеслав Бонь наголосив, що завтра, 5 січня, кожен голова РДА особисто доповідатиме, як райони готові до боротьби зі стихією, адже це – питання життєзабезпечення області. Під час завтрашньої спільної наради за участі голів районних державних адміністрацій, голів райавтодорів та керівників районних управлінь Національної поліції будуть розглянуті питання стосовно: вибудовування схеми оповіщення жителів області про негоду; планів перекриття автодоріг та їх узгодження з сусідніми областями; кількості наявних ресурсів та схем розчищення доріг від снігу.

Додатково поставлено завдання забезпечити безперешкодний під’їзд до лікарень, магазинів, пошти у всіх населених пунктах Миколаївщини.