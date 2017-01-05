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Три сырзавода «Молочного альянса», в том числе Баштанский, выплатят свыше 250 миллионов дивидендов

05.01.17 08:00Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат» (Черкасская обл.), «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и «Баштанский сырзавод» (Николаевская обл.), входящие в один из крупнейших на рынке холдинг «Молочный альянс», выплатят 253,91 млн грн дивидендов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Как говорится в сообщениях компаний в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующие решения внеочередные собрания их акционеров приняли в конце прошлого года.

Согласно им, в частности, «Золотоношский маслодельный комбинат» направит на выплату дивидендов 82,733 млн грн из прибыли за 2012-2014 гг., оставив нераспределенным 7,103 млн грн. Всего выплата на одну акцию составит 2240,27 грн.

«Баштанский сырзавод» выплатит 71,105 млн грн дивиденды из прибыли за 2008-2015 гг., оставив нераспределенными 15,606 млн грн. При этом за 2011-й и 2015 год будут начислены дивиденды только по привилегированным акциям в размере 1,121 млн грн за каждый, так как эти годы для предприятия были убыточными. Всего выплата на одну простую акцию составит 244,62 грн, на привилегированную – 25 грн.

В случае «Пирятинского сырзавода» пока в наличие информация об общей сумме дивидендов – 100,075 млн грн, или 0,075 грн на акцию.

Выплата дивидендов во всех случаях будет осуществляться в течение полугода.

В конце сентября 2016 года подобное решение о направлении на дивиденды всей прибыли за 2012-2015 годы на сумму 100,643 млн грн, или 278,33 грн на акцию приняло входящее в «Молочный альянс» ПАО «Яготинский маслозавод» (Киевская обл.).

Крупнейшим акционером указанных компаний выступает ЧАО «Молочный альянс»: на конец 2015 года ему принадлежало 96,6965% ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат», 98,462% ПАО «Баштанский сырзавод», 99,925% ПАО «Пирятинский сырзавод» и 99,361% ПАО «Яготинский маслозавод».

В свою очередь 100% владельцем ЧАО «Молочный альянс» выступает MilCo Holding N.V. (Нидерланды), конечные бенефициары которого в госреестре не указаны.

Согласно информации на сайте «Молочного альянса» в него также входят ПАО «Городенковский сырзавод» (Ивано-Франковская обл.) и филиал «Яготинское для детей» (Киевская обл.).

ЧАО «Молочный альянс» также контролирует ЧАО «Тростянецкий молочный завод» (Винницкая обл.) – 86,336%, ЧАО «Варвамаслосырзавод» (Черниговская обл.) – 99,077%, ПАО «Новоархангельский сырзавод» (Кировоградская обл.) – 99,479%, сбытовые предприятия «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон».

«Молочный Альянс» по итогам 2016 года планировал нарастить переработку молока на 5,6% — до 380 тыс. тонн. Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ «ПирятинЪ», «Славия», «Яготинское» и «Яготинское для детей», «Здорово!», «Злато край».

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