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На Рождество дороги Николаевской области будут перекрыты

04.01.17 20:35Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 4 января, состоялось совещание вице-губернатора Николаевщины Вячеслава Боня,глав управлений и служб, начальника ГСЧС, патрульной полиции и представителями коммунальных предприятий Николаевщины.

Об этом передает корреспондент 0512.

Главной темой совещания стал надвигающийся на Николаевщину циклон. По словам начальник Николаевского областного центра по гидрометеорологии Людмила Дураник, с 6 по 8 января на Николаевщину обрушиться сильный снегопад, а температура опуститься до 19 градусов ниже нуля. Ветер местами достигнет 25 м/с. Пик снегопада ожидается в ночь с 6 на 7 января.

Вице-губернатор Вячеслав Бонь в свою очередь, посетовал на печальный опыт предыдущих лет, когда водители застревали посреди полей и для их спасения приходилось специальной техникой пробираться сквозь снег. Во избежания подобных проблем, вице-губернатор распорядился перекрывать дороги при первом снеге.

"Объективно об этом говорил Савченко, и я понимаю, в каком состоянии находиться наш облавтодор и наши райавтодоры - они не способны обеспечить эффективную и быструю очистку дорог. Техники не хватает. Нужно провести ряд орг. мероприятий и самое первое из них - перекрытие дорог. Мы не ждем пока снега насыпет 10 сантиметров или пока его будет 20 сантиметров. У нас есть информация, что идет циклон и мы понимаем, что нас засыпет. Если мы перекроем дорогу в районе Коблево, то машина будет ехать полтора часа до Николаева. С первым снегом, с первыми снежинками служба автодорог сразу же перекрывает дороги. Коммуникации с Херсоном, Одессой и Кировоградом отработайте. У нас иллюзий нет, к нам идет снегопад.", - заявил Бонь.

Более того, по поручению Боня, управление социальной защиты облгосадминистрации должно предупредить всех потенциальных рожениц о надвигающиеся непогоде. Далее вице-губернатор пригласил всех присутствующих на селекторное совещание с главами районов.

Отметим, что городские власти просят николаевцев не пользоваться автомобилями 6 января без особой надобности.

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Среда, 04.01.2017

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