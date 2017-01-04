Узвар на Рождество: варианты приготовления

В чем польза Рождественского узвара

Узвар из сухофруктов является традиционным напитком для праздничного стола в Сочельник. Именно узвар и кутью издавна посвящали рождению Иисуса Христа. Родиной этого напитка называют Западную Украину, откуда рецепт распространился среди других христиан. С давних времен этот напиток на столе считали символом плодородия, «сладкой жизни» и богатства.

Основой рецепта являются сухофрукты. В отличие от обычного компота, ингридиенты не требуется долго варить, а достаточно довести до кипения – «заварить». Процесс приготовления объясняет название этого уникального напитка.

В старину узвар готовили из плодов груш, яблок и изюма, которые предварительно очищали от семян и хвостиков и высушивали на печи. В напиток часто добавляли мед. Как известно, в горячей воде мед становится канцерогенным, поэтому, лучше использовать его уже после того, как напиток немного остыл.

Зимой и ранней весной, когда наш организм слабеет после морозов и долгого пребывания в закрытых помещениях, сухофрукты особенно полезны: те, кто употребляет их регулярно, реже болеют простудными заболеваниями, не имеют проблем с пищеварением, а их кожа, волосы и ногти выглядят гораздо лучше, чем у людей, питающихся рафинированными продуктами. Польза Рождественского узвара еще и в том, что фруктоза, которой богаты сухофрукты, усваивается легко, и не приносит такого вреда, как сахар, содержащийся в пирожных и другой сладкой выпечке. А благодаря составу и рецепту приготовления (без кипячения) напиток позволяет сохранить все витамины и минералы в составе сухофруктов. Этот натуральный продукт обогащает организм, благоприятно влияет на сосуды, помогает нормализовать работу кишечника, способствует выведению токсинов и солей тяжелых металлов, а также заряжает энергией.

Не стоит забывать, что такой рождественский напиток, как узвар, – это дополнительные калории. Например, в свежем винограде около 70 ккал на 100 г, а в изюме – 280 ккал; в абрикосах – 44 ккал, а в кураге – 241,2 ккал. Разные сухофрукты имеют разную калорийность: например, к наиболее калорийным можно отнести инжир – около 280 ккал, но в среднем это примерно от 230 до 300 ккал.

Рецепты узвара на Рождество

На сегодняшний день существует множество разнообразных рецептов узвара. Например, к основным ингредиентам можно добавлять чернослив, курагу, сушеный боярышник, свежие ягоды, например, клюкву, чернику. Но если он будет состоять всего из 2-3 компонентов, то тоже получится вкусным.

Сегодня на рынках и в супермаркетах есть широкий ассортимент ингредиентов для приготовления узвара на Рождество. Варианты приготовления выбирайте исходя из своих предпочтений, добавляя любимые сухофрукты и ягоды к базовым компонентам.

Узвар по старинному рецепту

Ингредиенты:

100 г сушеных яблок; 100 г сушеных груш; 100 г чернослива; 50 г изюма; 2 л воды; мед и сахар.

Способ приготовления

Сухофрукты промывают 2-3 раза теплой водой. Груши заливают горячей водой, накрывают крышкой, ставят на слабый огонь. Через 10 минут нужно добавить яблоки, еще через 10 минут – чернослив, а спустя 5 минут – изюм. Когда все сухофрукты станут мягкими, напиток нужно довести до кипения, снять с огня. Чтобы сохранить полезные свойства меда, его нужно добавить в узвар, когда напиток остынет примерно до 40 градусов. Если вы хотите добавить в напиток еще и сахар, то засыпьте его незадолго до кипения. Готовый напиток должен настояться в холодном месте, желательно оставить его на 12 часов.

Вишнево-абрикосовый узвар

Ингредиенты:

100 г сушеных яблок; 100 г сушеных груш; 100 г чернослива, 50 г кураги, горсть изюма, горсть сушеной вишни; сахар по вкусу.

Способ приготовления

Сухофрукты нужно тщательно промыть теплой водой. Налить в кастрюлю 2-3 л воды и довести до кипения. Добавить в воду все сухофрукты. Когда вода закипит, убавить огонь, накрыть крышкой и варить еще 15-20 минут. За 5 минут до готовности добавить в напиток сахар.

Узвар-кисель на Рождество

Ингредиенты:

½ кг сухофруктов (яблоки, груши, изюм, курага, чернослив, клюква и пр.); 4 стакана воды; 2 ст.л. сахара; 60 г крахмала.

Способ приготовления узвара

Этот рецепт интересен тем, что сочетает в себе и насыщенность сухофруктов и мягкость киселя. Промойте сухофрукты и погрузите в холодную воду, варите на медленном огне, не доводя до кипения. Разведите крахмал водой и добавьте в узвар. Пейте напиток охлажденным.

Узвар из плодов шиповника

Ингредиенты:

50 г сушеного шиповника; горсть сушеной земляники или малины; 2 ч.л. меда.

Способ приготовления

Узвар из шиповника обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами, а также обладает мочегонным действием, поэтому, постарайтесь не «переборщить» с плодами. На четыре стакана воды будет достаточно пол стакана сушеного шиповника, который нужно хорошенько промыть и проварить 5-10 минут на слабом огне. По желанию можно добавить землянику или малину. По готовности снимите узвар с плиты, дайте ему настояться и добавьте немного меда.

Грушево-вишневый узвар к Рождеству

Ингредиенты:

2 чернослива; 30 грамм сушеной груши; 4 стакана воды; 30 грамм изюма; 30 грамм вишни; 30 грамм сушеных яблок; 120 граммов меда.

Способ приготовления

Переберите и промойте сухофрукты в проточной воде. Проварите сухофрукты до мягкости (груши и яблоки лучше варить по отдельности), смешайте. Дайте узвару настояться и немного остыть, после чего добавьте мед.

Простой яблочный узвар

Ингредиенты:

200 г сушеных яблок; 2 ст. л. меда; 4 стакана воды.

Способ приготовления узвара

Залейте яблоки крутым кипятком и накройте крышкой. Дайте настояться 5-6 часов. Процедите напиток через сито, добавьте мед. Перед употреблением можно снова подогреть.

Пряный узвар из сухофруктов на Рождество

Ингредиенты:

100 г сушеных яблок; 100 г груш; 100 г сушеных вишен; 2-3 чернослива; горсть изюма; 1 ст. ложка меда; ½ лимона; 2 палочки корицы; 5-6 бутонов гвоздики; 32 ст.л. сахара; 4 л воды.

Способ приготовления

Во время готовки этого варианта узвара в доме и вправду начинает пахнуть праздником. Для начала промойте сухофрукты. Налейте воду в кастрюлю и подогрейте, чтобы растопить в ней сахар. Добавьте сухофрукты и нагревайте (не доводя до кипения). Помешивайте напиток и когда тот будет закипать, добавьте специи и лимон. Настаивать 4-6 часов.

Цитрусовый узвар с корицей

Ингредиенты:

100 г сушеных яблок и груш в любых пропорциях; 50 г изюма; ½ лимона; ½ апельсина; 5-6 долек мандарина; 4 л воды; палочка корицы и звездочка бадьяна; мед по вкусу.

Способ приготовления

Как приготовить узвар из цитрусов? Промойте сухофрукты и поместите в большой сосуд (лучше глиняный), подогрейте, добавьте корицу и бадьян. Лимон и апельсин порежьте на дольки, добавьте мандарины и подсушите в микроволновой печи или духовке (можно использовать цедру). Подсушенные цитрусовые добавьте в узвар и проварите напиток, не доводя до кипения, еще несколько минут. Настоять 4-5 часов. Подавать с медом.

Клюквенный узвар на Рождество

Ингредиенты:

½ сухофруктов, 3-4 л воды; 1 ч.л. меда; ½ стакана клюквы.

Способ приготовления узвара:

Узвар считается украинским блюдом, но это не мешает готовить его за границей. А поскольку Рождество на разных континентах ассоциируется с разными ароматами, блюдами и напитками, узвар поддался неким модификациям. Например, любимой рождественской ягодой американцев является клюква: они добавляют ее куда угодно, и в т.ч в узвар. Напиток обретает свежих ноток и отлично подходит в праздничному столу. Все, что нужно, это добавить в любой из понравившихся вам рецептов несколько ягод свежей (размороженной) клюквы.