За пять дней на Николаевщине ликвидировано 332 «спящих» предпринимателя

За минувшую неделю, с 27 декабря по 3 января, в Украине резко сократилось число физических лиц-частных предпринимателей.

Так, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, находящимся в распоряжении Hubs, за последние дни количество частных предпринимателей в Украине в целом сократилось на 10 850 единиц.

В Николаевской области 332 предпринимателя официально закрыли свою деятельность.

Наибольшее количество закрытых ЧП — в Киевской области (1401). Далее идет Харьков (1368) и Днепропетровск (980), наименьшая активность наблюдается в Тернопольской (206) и Волынской (217) областях, пишет Инше-ТВ.

Причина закрытия столь большого количества физлиц-предпринимателей — вступившие в силу изменения в законодательство Украины относительно работы ФЛП. Согласно нововведениям, с 1 января 2017 года физические лица-предприниматели обязаны ежемесячно платить единый социальный взнос в размере 704 гривен, даже не имея прибыли от ведения деятельности.