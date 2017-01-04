Николаевские работодатели в декабре заплатили 31,8 млн. гривен ЕСВ

ГНИ в Ленинском районе г. Николаева сообщает, что в декабре 2016 от работодателей Ингульского и Корабельного районов поступило 31,8 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Благодаря своевременной уплате единого взноса гражданам гарантируется право на социальную защиту на случай безработицы, в случае несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также достойное пенсионное обеспечение и другие выплаты.