21.12.16 21:122400
Николаевские работодатели в декабре заплатили 31,8 млн. гривен ЕСВ
|04.01.17 19:16
|36
|0
ГНИ в Ленинском районе г. Николаева сообщает, что в декабре 2016 от работодателей Ингульского и Корабельного районов поступило 31,8 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Благодаря своевременной уплате единого взноса гражданам гарантируется право на социальную защиту на случай безработицы, в случае несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также достойное пенсионное обеспечение и другие выплаты.