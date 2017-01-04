В Украине значительно снизились ставки по депозитам

За последнюю неделю ушедшего года процентные ставки по депозитам снизились для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ. Снизили ставки БМБанк, ВернумБанк, ПриватБанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,11 п.п. до 14,96% годовых). Снизили доходность и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,10 п.п. до 15,77%). Сбережения на период свыше 12 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 15,45% годовых. Подешевели и бессрочные сбережения (на 0,03 п.п. до 8,14%). Не изменилась доходность вкладов сроком до 1 месяца (13,04%) и от 1 до 3 месяцев (12,24%).

Что касается вкладов в долларах США, лидерами падения доходности стали вклады сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,28 п.п. до 3,08%). Чуть меньше подешевели депозиты на срок до 1 месяца (на 0,25 п.п. до 3,03%). Синхронно опустились ставки для вкладов периодом свыше 12 месяцев и для бессрочных сбережений (на 0,04 п.п. до 5,01% и до 1,51% годовых соответственно). Депозиты сроком от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 4,84% годовых. Ставка для вкладов на период от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,02 п.п. до 4,31% годовых.

Средняя процентная ставка по вкладам в евро, максимально опустилась также для вкладов сроком от 1 до 3 месяцев (на 0,33 п.п. до 2,63%). Менее упали в цене вклады сроком до 1 месяца (на 0,21 п.п. до 1,51%). Синхронно снизились ставки для депозитов сроком свыше 12 месяцев и для бессрочных сбережений (на 0,02 п.п. до 4,45% и до 1,27% годовых соответственно). Без изменений остались вклады на период от 3 до 6 месяцев (3,54%) и от 6 до 12 месяцев (4,08%).