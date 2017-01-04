В Николаеве средняя зарплата составляет почти 5 тысяч грн

Заработная плата в ноябре 2016 года относительно ноября 2015 года выросла на 7,9%

По состоянию на 1 декабря 2016 года работодатели предприятий не рассчитались с 3,6 тыс. работников, каждому из которых не выплачено в среднем 19 тыс. грн. зарплаты.

По данным Главного управления статистики в Николаевской области, заработная плата в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем снизилась на 3,3%, однако относительно ноября 2015 года выросла на 7,9%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций (данные приведены по юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек) в ноябре составила 4960 грн., что на 0,7% ниже, чем в октябре текущего года, однако на 18,7% выше, чем в ноябре 2015 года.

Самыми высокими были начисления на предприятиях складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – 9044 грн; по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 8893 грн; металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 8233 грн; сферы информации и телекоммуникаций – 7191 грн. Вместе с тем, наименьшую заработную плату получали работники почтовой и курьерской деятельности – 1909 грн; по производству электрического оборудования – 2224 грн; временного размещения и организации питания – 2656 грн; по предоставлению других видов услуг – 2909 грн; сферы административного и вспомогательного обслуживания – 2919 грн.

Однако нерешенной остается проблема своевременности выплаты заработной платы. Сумма долга работникам предприятий, учреждений, организаций области (без учета наемных работников статистически малых предприятий и у физических лиц-предпринимателей) в течение ноября увеличилась на 2,5% (на 2,3 млн.грн) и на 1 декабря 2016 года составила 91,4 млн. грн.

Преобладающая часть задолженности сконцентрирована на предприятиях Николаева (87,3% или 59,2 млн.грн), а среди видов экономической деятельности – в промышленности (76,2% или 51,7 млн.грн).