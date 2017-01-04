21.12.16 16:502730
На Николаевщине главу РГА будут судить за подстрекательство
|04.01.17 12:29
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На Николаевщине председатель райгосадминистрации попал под суд за махинации с документами. В Николаевской области завершено досудебное расследование в отношении председателя райгосадминистрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Так, в марте 2016 года врач-терапевт районной больницы был уличен в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность, и привлечен к уголовной ответственности.
В ходе расследования выяснилось, что именно глава райгосадминистрации подстрекал врача к подделке документов, и в дальнейшем использовал их.
На чиновника тоже завели уголовное производство, и 30 декабря обвинительный акт был направлен в суд.