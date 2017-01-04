На Николаевщине главу РГА будут судить за подстрекательство

На Николаевщине председатель райгосадминистрации попал под суд за махинации с документами. В Николаевской области завершено досудебное расследование в отношении председателя райгосадминистрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, в марте 2016 года врач-терапевт районной больницы был уличен в служебном подлоге официальных документов, которые обосновывают временную нетрудоспособность, и привлечен к уголовной ответственности.

В ходе расследования выяснилось, что именно глава райгосадминистрации подстрекал врача к подделке документов, и в дальнейшем использовал их.

На чиновника тоже завели уголовное производство, и 30 декабря обвинительный акт был направлен в суд.