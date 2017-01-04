Во время празднования Нового года в Украине обошлось без происшествий, - МВД

Грубых нарушений правопорядка во время новогодних праздников не допущено.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время совещания, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, организация работы правоохранителей в целом была на должном уровне. Всего с 31 декабря по 2 января не допущено грубых нарушений общественного порядка и дестабилизации ситуации на территории Украины. В эти дни произошло более тысячи массовых мероприятий, участие в которых приняли более миллиона граждан.

«Публичную безопасность и порядок обеспечивало около 14 000 правоохранителей», - сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич, добавив, что основное внимание уделялось местам массовых скоплений граждан и безопасности на дорогах.

В обеспечении правопорядка полицейским помогали около тысячи нацгвардийцев. По словам первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины - начальника штаба Александра Кривенко, личный состав НГУ и в дальнейшем будет привлекаться к выполнению этих задач.

Во время новогодних праздников, как сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, спасатели обеспечили реагирование на более чем 600 чрезвычайных происшествий на территории государства и спасли 209 человек.

По подсчетам, которые озвучил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, пассажиропоток в новогодние праздники, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 20%.