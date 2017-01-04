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Во время празднования Нового года в Украине обошлось без происшествий, - МВД

04.01.17 11:32Сколько просмотров этой статьи17Сколько комментариев этой статьи0

Грубых нарушений правопорядка во время новогодних праздников не допущено.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время совещания, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, организация работы правоохранителей в целом была на должном уровне. Всего с 31 декабря по 2 января не допущено грубых нарушений общественного порядка и дестабилизации ситуации на территории Украины. В эти дни произошло более тысячи массовых мероприятий, участие в которых приняли более миллиона граждан.

«Публичную безопасность и порядок обеспечивало около 14 000 правоохранителей», - сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич, добавив, что основное внимание уделялось местам массовых скоплений граждан и безопасности на дорогах.

В обеспечении правопорядка полицейским помогали около тысячи нацгвардийцев. По словам первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины - начальника штаба Александра Кривенко, личный состав НГУ и в дальнейшем будет привлекаться к выполнению этих задач.

Во время новогодних праздников, как сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, спасатели обеспечили реагирование на более чем 600 чрезвычайных происшествий на территории государства и спасли 209 человек.

По подсчетам, которые озвучил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, пассажиропоток в новогодние праздники, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 20%.

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Среда, 04.01.2017

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