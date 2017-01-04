Прокуратура Николаевской области: курс на обновление кадров

Уже к началу января 2017 скамьи прокуроров местных прокуратур пополнились новыми работниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам успешного прохождения тестирования для занятия должностей прокуроров местных прокуратур, на основании рейтинговых списков, сформированных рабочей группой конкурсной комиссии Генеральной прокуратуры Украины, прокурором Николаевской области Тарасом Дунасом принято 20 внешних кандидатов, которые имеют высшее образование и опыт в юриспруденции, отвечают критериям добропорядочности.

Так, на должности прокуроров местных прокуратур Вознесенского, Баштанского, Первомайского районов и г. Николаева назначены выпускники высших учебных заведений, специалисты-юрисконсульты предприятий, учреждений, работники суда, бывшие работники правоохранительных органов, адвокаты, помощники адвоката и т. п.

С целью повышения квалификации, приобретения необходимых практических навыков в январе текущего года лица, впервые назначенные на должности прокуроров, пройдут специальную подготовку в ведомственном учебном заведении - Национальной академии прокуратуры Украины.

Желаем успехов молодым специалистам в овладении прокурорской профессией!