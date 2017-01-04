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В Британии выдвинули новую версию гибели "Титаника"

04.01.17 09:13Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Британские исследователи считают, что причиной крушения легендарного лайнера "Титаник" мог быть совсем не айсберг.

Новое расследование причин катастрофы говорит, что гибель корабля мог спровоцировать огромный пожар на борту. Журналист Шенан Молони, который посвятил 30 лет изучению причины катастрофы, заявил, что пожар на "Титанике" вспыхнул задолго до столкновения с айсбергом.

Об этом свидетельствуют фото "Титаника", когда он еще не вышел из порта Саутгемптона. Его борт был покрыт сажей как раз в том месте, где позже он получил удар айсберга, пишет сообщает The Independent. То есть пожар мог сделать корабль более уязвимым для удара.

Эксперты подтвердили, что пожар возник в одной из котельных судна. Поскольку огонь был большим, до того, как его потушили, он могло достичь температуры до 1000 градусов по Цельсию. В свою очередь это сделало корпус в этом месте очень уязвимым и он порвался, когда столкнулся со льдом.

"Это было сочетание факторов, включая огонь, лед и преступную халатность", — сказал журналист. Вероятно, "Титаник" смог бы выдержать удар айсберга, если бы не пожар.

Напомним, лайнер "Титаник", на борту которого находились более 2 200 человек, затонул в ночь на 15 апреля 1912 года в водах Атлантического океана. Среди спасенных были 189 членов экипажа, 129 пассажиров мужчин и 394 человек - женщины и дети. Число погибших, по различным данным, составило от 1 400 до 1 517 человек. Согласно официальным данным, после катастрофы смогли спастись 60% пассажиров кают первого класса, 44% - кают второго класса, 25% - третьего класса.

Последняя выжившая в катастрофе пассажирка "Титаника" - Миллвина Дин, путешествовавшая на борту лайнера в возрасте девяти недель от роду, скончалась 31 мая 2009 года в 97 лет. Прах женщины был развеян над морем с причала в порту Саутгемптона, откуда "Титаник" отправился в свое первое и последнее плавание.

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Среда, 04.01.2017

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