20.12.16 20:202350
Новогодний " подарок" от ROSHEN.
|03.01.17 19:45
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В детском новогоднем подарке обнаружен кусок острой пластмассы.
Об этом в паблике «Николаев, я люблю тебя!» сообщила Татьяна Коломиец.
Кусок пластика нашли в конфете, производства кондитерской корпорации ROSHEN.
—Вот такой кусочек жесткого пластика сегодня обнаружила дочь в содержимом конфеты. Конфеты с детских новогодних подарков, производитель, я думаю, всем известен. Вот реально ли куда-нить пожаловаться?, — сообщила Татьяна.