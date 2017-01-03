Новогодний " подарок" от ROSHEN. В детском новогоднем подарке обнаружен кусок острой пластмассы. Об этом в паблике «Николаев, я люблю тебя!» сообщила Татьяна Коломиец. Кусок пластика нашли в конфете, производства кондитерской корпорации ROSHEN. —Вот такой кусочек жесткого пластика сегодня обнаружила дочь в содержимом конфеты. Конфеты с детских новогодних подарков, производитель, я думаю, всем известен. Вот реально ли куда-нить пожаловаться?, — сообщила Татьяна. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама