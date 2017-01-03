Николаевский зоопарк просит горожан не выкидывать елки Администрация Николаевского зоопарка обращается к горожанам с просьбой не выбрасывать хвойные деревья. Об этом на странице в Facebook сообщил директор николаевского зоопарка Владимир Топчий. —Позволю себе повторится. Не дайте хвойникам, срезанным на Новый год умереть напрасно! Праздники заканчиваются. Не выстраивайте ели и сосны под контейнеры, лучше привезите их в зоопарк. Наши животные скажут вам большое спасибо за вкусный корм, теплую подстилку и необычные ароматные игрушки! На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама