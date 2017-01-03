20.12.16 20:202350
Николаевский зоопарк просит горожан не выкидывать елки
|03.01.17 19:30
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Администрация Николаевского зоопарка обращается к горожанам с просьбой не выбрасывать хвойные деревья.
Об этом на странице в Facebook сообщил директор николаевского зоопарка Владимир Топчий.
—Позволю себе повторится. Не дайте хвойникам, срезанным на Новый год умереть напрасно! Праздники заканчиваются. Не выстраивайте ели и сосны под контейнеры, лучше привезите их в зоопарк. Наши животные скажут вам большое спасибо за вкусный корм, теплую подстилку и необычные ароматные игрушки!