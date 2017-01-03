Декоммунизация: на Николаевщине в 2016-м переименовали 1528 топонимов и снесли 71 «ленина»
|03.01.17 15:36
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Інститут национальной памяти Украины обнародовал результаты декоммунизации в 2016 году.
Об этом сообщается на сайте института.
Люди выбрали новые названия для 51493 улиц и 987 городов и сел, демонтировано 1320 «лениных» и еще 1069 тоталитарных идолов.
Согласно Закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики» после общественных обсуждений решениями местного самоуправления и парламента утверждались новые названия для объектов топонимики, в которых нет пропаганды тоталитаризма.
Самым «декоммунизированным» регионом Украины стала Винницкая области, где в 2016 году переименовали 48882 топонима, демонтировали 145 памятников и памятных знаков, в том числе 124 - Ленину.
На втором месте Днепропетровская область (4122 переименования), на третьем – Харьковская (4116). Николаевская область в этом списке на 16-м месте – 1528 переименнованных улице, площадей и скверов, 115 демонтированный памятников и памятных знаков, а том числе 71 «ленин».