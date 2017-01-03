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Владельцы устаревших телефонов останутся без WhatsApp

03.01.17 08:43Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

С нового года WhatsApp прекращает поддерживать работу приложения на устаревших, по мнению компании, мобильных платформах. В WhatsApp объяснили решение желанием сконцентрировать усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей

. WhatsApp перестанет поддерживать работу мессенджера на мобильных устройствах со старым программным обеспечением, поскольку они не предлагают возможностей, которые способствуют развитию функций в приложении. Об этом говорится в заявлении компании-разработчика мессенджера WhatsApp Inc. С 2014 года она принадлежит Facebook. "В течение следующих семи лет мы хотим сконцентрировать наши усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей, - заявили в WhatsApp - Нам было тяжело принять данное решение, но оно необходимо, так как мы стремимся предоставить людям более эффективные способы связи с друзьями, семьей и близкими, используя WhatsApp".

Разработчик прекратит поддержку мессенджера, в частности, на следующих платформах:

Android 2.1 Android 2.2 Windows Phone 7 iPhone 3GS iPhone, работающие на iOS 6

The Independent сообщила, что люди, которые пользуются такими айфонами или андроидами, могут в ближайшее время обнаружить, что WhatsApp у них не работает.

Daily Express, в свою очередь, пишет, что WhatsApp прекратит работать на устаревших устройствах на первой неделе января, и без мессенджера останутся миллионы пользователей.

Компания предупреждала о прекращении поддержки мессенджера на старых устройствах еще в феврале 2016 года. "Если вы используете одно из перечисленных выше мобильных устройств, мы рекомендуем перейти на более новый Android, iPhone или Windows телефон до конца 2016 года, чтобы продолжить использование WhatsApp", - говорилось в ее заявлении.

WhatsApp также собирался с 2017 года прекратить поддержку работы мессенджера на устройствах, которые используют BlackBerry ОС, BlackBerry 10, Nokia S40, Nokia Symbian S60. Позднее компания продлила поддержку WhatsApp на этих мобильных телефонах до 30 июня 2017 года. В феврале прошлого года компания-владелец мессенджера Facebook сообщила, WhatsApp ежемесячно используют миллиард человек. Таким образом, WhatsApp превзошел по количеству пользователей собственный мессенджер компании Facebook, которым ежемесячно пользуются 800 млн человек.

По данным Facebook, ежедневно через WhatsApp отправляется 42 млрд сообщений и 250 млн видео.

Исследовательская компания J'son & Partners Consulting посчитала, что в России WhatsApp установлен у 49% владельцев смартфонов. На первом же месте по популярности - мессенджер Viber (61%).

В июне 2015 года J'son & Partners Consulting провела онлайн-опрос среди пользователей смартфонов в городах-миллионниках. Методику и количество респондентов компания не раскрывала, ссылаясь на коммерческую тайну.

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Вторник, 03.01.2017

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