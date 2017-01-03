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Кабмин продлил сроки приватизации «Николаевоблэнерго» и «Николаевской ТЭЦ»

03.01.17 13:30Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Кабинет министров Украины продлил сроки приватизации ПАО «Николаевоблэнерго», ПАО «Николаевская ТЭЦ» и ряда других предприятий энергетической отрасли до 30 ноября 2017 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины №1057-р от 28 декабря, опубликованном на правительственном портале.

В распоряжении говорится, что продлены сроки размещения пакетов акций ОАО «Тернопольоблэнерго», ОАО «Запорожьеоблэнерго», АК «Харьковоблэнерго», ПАО «Хмельницкоблэнерго», ПАО «Черкассыоблэнерго», ПАО «Николаевоблэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ПАО ДТЭК «Днепроэнерго», ПАО ДТЭК «Западэнерго», ПАО ДТЭК «Днепрооблэнерго», ПАО ДТЭК «Донецкоблэнерго», ПАО «Киевэнерго», ПАО «Центрэнерго», ПАО «Одесская ТЭЦ», ПАО «Херсонская ТЭЦ», ПАО «Одессаоблэнерго», ПАО «Николаевская ТЭЦ».

Кроме того, в число предприятий, сроки приватизации которых продлило правительство, вошел ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» и ПАО «Турбоатом».

В Кабмине отмечают, что Фонд государственного имущества в течение 2017 года выставит для продажи государственные пакеты акций указанных обществ в целях привлечения в развитие предприятий средств частных инвесторов и пополнение государственного бюджета.

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Вторник, 03.01.2017

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