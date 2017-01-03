Программа по обеспечению больных доступными лекарствами стартовала в Украине, - Минздрав

Речь идет о государственном регулировании цен на препараты по трем направлениям - сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет.

С 1 января в Украине стартовал проект "Доступные лекарства". Речь идет о государственном регулировании цен на препараты по трем направлениям - сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Согласно новой программе, государство будет определять цену на препараты, исходя из их стоимости в 5 европейских странах. Опираться будут, в частности, на показатели Польши, Чехии и Венгрии. Однако, самая низкая стоимость лекарств в этих странах должна быть самой высокой, среди установленных фармацевтами в Украине, пояснили в Министерстве здравоохранения.