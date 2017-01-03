Новогодние домики в центре Николаева сделаны по подобию бараков НКВД

Отличились снова. В сети наряду с фотографиями новогодних домиков с площади Соборной выложили интересную фотокопию эскиза бараков НКВД от 1940 года

Новогодние домики из ДСП, установленные на главной площади Николаева — Соборной, сравнили с бараками времен НКВД.

Депутат Андрей Яковлев, опубликовавший снимки домиков и ту самую историческую фотокопию с эскизами бараков, высмеял такой «креативный подход» власти, написав на своей странице в Фейсбук: «Голуби летят над нашей ёлкой…»

По отзывам николаевцев, во многих из этих новогодних домиков напрочь отсутствует пол или настил, и выстоять в них в мороз, реализуя ту или иную продукцию, под силу немногим. К тому же, и платить за право торговать в таком домике 500 грн желающих оказалось не так много, как признались сами предприниматели. Потому многие домики, а точнее — большинство из них, в праздники оказались просто закрытыми.