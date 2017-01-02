В Украине повысился соцвзнос для предпринимателей

Для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей единый социальный взнос повышается до 704 гривен, которые необходимо оплачивать даже в том случае, если у ФЛП нет прибыли.

С 1 января вступил в силу закон №5130 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", согласно которому для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей повышается единый социальный взнос.

Так, отдельные категории физических лиц-предпринимателей, в том числе второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.