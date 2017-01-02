Климатологи назвали самые притягательные для молний места на Земле

Климатологи из США и Бразилии опубликовали результаты 16 лет спутниковых наблюдений за грозами на Земле. Исследование позволило указать на области с самой большой частотой ударов молний.

Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Science.

Грозы развиваются в тех местах, где холодный фронт проходит над разогретой поверхностью. Возникают условия для конвекции, которая приводит к разделению зарядов в облаках. Молния — последствия попытки заряда компенсироваться, соединившись проводящим плазменным каналом с областью с противоположным зарядом. На частоту развития гроз влияет рельеф местности. В частности, важным фактором является наличие рядом горных хребтов.

Масштабные исследования частоты ударов молний на Земле связаны с запуском спутника NASA Tropical Rainfall Measuring Mission, на борту которого располагалась специальная камера, способная фиксировать не только ночные, но и дневные грозы. Прибор LIS (Lightning Imaging Sensor) собирал данные с ноября 1997 года по апрель 2015, после чего был отключен. Спутник обращался над экваториальными областями, от 38 градусов южной широты, до 38 градусов северной широты. Каждую точку этой полосы аппарат наблюдал до 10 минут в день в течение трех-шести 90-секундных сеансов.

“Рекордсменом” оказалось озеро Маракайбо в Венесуэле — ночные грозы на нем развиваются в среднем 297 дней в году. Спутниковые данные показывают, что средняя частота ударов молний на площади в квадратный километр там может достигать нескольких десятков тысяч раз в год или около 90 молний в день.

Ученые также указали 500 областей Земли, где частота ударов молний превышает 50 ударов в год на квадратный метр. Почти половина этих мест располагается в Африке, с пиковой частотой во впадине Конго. Также молнии часто бьют в прибрежных областях Кубы, Саудовской Аравии и Йемена. Большая доля мест-рекордсменов относится к горным регионам: Анды, Сьерра-Мадре, высокогорья Камерунской линии, горы Митумба, Гималаи и горные хребты Индонезии и Папуа Новой Гвинеи.