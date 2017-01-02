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ТОП-40 лидеров общественно-политической жизни Николаева

02.01.17 18:38Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский политтехнолог Федор Левченко составил рейтинг лидеров общественно-политической жизни города по итогам 2016 года.

Таковых набралось 40 человек

«Хочу предложить на суд общественности собственный рейтинг людей Николаева, которые имеют наибольшее влияние на общественно-политические процессы в нашем городе и области. Рейтинг составлен исходя из собственного понимания происходящих процессов и является субъективным», написал Федор Левченко.

  1. Савченко Алексей, председатель Николаевской ОГА (new)

  2. Сенкевич Александр, мэр Николаева (+1)

  3. Дятлов Игорь, глава Николаевской городской организации ОБ (+2)

  4. Вадатурский Андрей, нардеп (-2)

  5. Москаленко Виктория, глава Николаевского областного совета (+1)

  6. Вадатурский Алексей, гендиректор компании «Нибулон» (-2)

  7. Омельчук Александр, депутат Николаевского горсовета (+8)

  8. Ильюк Артем, нардеп (-2)

  9. Юрий Бирюков, глава облорганизации БПП (new)

  10. Панченко Федор, депутат Николаевского горсовета (+29)

  11. Исаков Сергей, депутат Николаевского горсовета

  12. Крыленко Владимир, глава фракции БПП в Николаевском горсовете (+6)

  13. Круглов Николай, экс-губернатор (+6)

  14. Садыков Александр, экс-глава Николаевской ОГА (+7)

  15. Макарьян Давид, нардеп (-1)

  16. Казакова Татьяна, секретарь Николаевского горсовета (new)

  17. Кормышкин Юрий, депутат Николаевского облсовета (+7)

  18. Козырь Борис, нардеп (-1)

  19. Демченко Татьяна, глава фракции "Нова держава" в Николаевском облсовете (+6)

  20. Гранатуров Юрий, депутат "Наш Край" (+7)

  21. Луста Владимир, глава фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете (+7)

  22. Копейка Игорь, депутат Николаевского горсовета (+12)

  23. Мехеда Виталий, генеральный директор ООО ТРК «НИС-ТВ» (-1)

  24. Соколов Михаил, глава Николаевской облорганизации ВО "Батькивщина" (-17)

  25. Картошкин Константин, депутат Николаевского горсовета, директор ГП «Заря»-«Машпроект» (-10)

  26. Онофрийчук Анатолий, владелец издания Новости Н (+3)

  27. Дмитриев Дмитрий, издание Преступности НЕТ (+4)

  28. Киселева Елена, депутат Николаевского горсовета (-2)

  29. Пидберезняк Вадим, нардеп (+3)

  30. Кантор Сергей, депутат Николаевского горсовета (+5)

  31. Индиков Ярослав, директор ОГТРК (-1)

  32. Карцев Сергей, депутат Николаевского горсовета (+6)

  33. Жолобецкий Александр, нардеп (-10)

  34. Крисенко Олег, глава фракции «Наш Край» в Николаевском горсовете (+2)

  35. Мериков Вадим, экс председатель Николаевской ОГА (-34)

  36. Таранова Светлана, депутат Николаевского горсовета (new)

  37. Талпа Михаил, депутат Николаевского облсовета (new)

  38. Фроленко Владимир, глава фракции ОБ в Николаевском облсовете (new)

  39. Креминь Тарас, нардеп (-6)

  40. Олабин Вадим, депутат Николаевского облсовета (new).

"Николаевские новости"

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