ТОП-40 лидеров общественно-политической жизни Николаева Николаевский политтехнолог Федор Левченко составил рейтинг лидеров общественно-политической жизни города по итогам 2016 года. Таковых набралось 40 человек «Хочу предложить на суд общественности собственный рейтинг людей Николаева, которые имеют наибольшее влияние на общественно-политические процессы в нашем городе и области. Рейтинг составлен исходя из собственного понимания происходящих процессов и является субъективным», написал Федор Левченко. Савченко Алексей, председатель Николаевской ОГА (new) Сенкевич Александр, мэр Николаева (+1) Дятлов Игорь, глава Николаевской городской организации ОБ (+2) Вадатурский Андрей, нардеп (-2) Москаленко Виктория, глава Николаевского областного совета (+1) Вадатурский Алексей, гендиректор компании «Нибулон» (-2) Омельчук Александр, депутат Николаевского горсовета (+8) Ильюк Артем, нардеп (-2) Юрий Бирюков, глава облорганизации БПП (new) Панченко Федор, депутат Николаевского горсовета (+29) Исаков Сергей, депутат Николаевского горсовета Крыленко Владимир, глава фракции БПП в Николаевском горсовете (+6) Круглов Николай, экс-губернатор (+6) Садыков Александр, экс-глава Николаевской ОГА (+7) Макарьян Давид, нардеп (-1) Казакова Татьяна, секретарь Николаевского горсовета (new) Кормышкин Юрий, депутат Николаевского облсовета (+7) Козырь Борис, нардеп (-1) Демченко Татьяна, глава фракции "Нова держава" в Николаевском облсовете (+6) Гранатуров Юрий, депутат "Наш Край" (+7) Луста Владимир, глава фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете (+7) Копейка Игорь, депутат Николаевского горсовета (+12) Мехеда Виталий, генеральный директор ООО ТРК «НИС-ТВ» (-1) Соколов Михаил, глава Николаевской облорганизации ВО "Батькивщина" (-17) Картошкин Константин, депутат Николаевского горсовета, директор ГП «Заря»-«Машпроект» (-10) Онофрийчук Анатолий, владелец издания Новости Н (+3) Дмитриев Дмитрий, издание Преступности НЕТ (+4) Киселева Елена, депутат Николаевского горсовета (-2) Пидберезняк Вадим, нардеп (+3) Кантор Сергей, депутат Николаевского горсовета (+5) Индиков Ярослав, директор ОГТРК (-1) Карцев Сергей, депутат Николаевского горсовета (+6) Жолобецкий Александр, нардеп (-10) Крисенко Олег, глава фракции «Наш Край» в Николаевском горсовете (+2) Мериков Вадим, экс председатель Николаевской ОГА (-34) Таранова Светлана, депутат Николаевского горсовета (new) Талпа Михаил, депутат Николаевского облсовета (new) Фроленко Владимир, глава фракции ОБ в Николаевском облсовете (new) Креминь Тарас, нардеп (-6) Олабин Вадим, депутат Николаевского облсовета (new). "Николаевские новости"