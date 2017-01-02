ТОП-40 лидеров общественно-политической жизни Николаева

«Хочу предложить на суд общественности собственный рейтинг людей Николаева, которые имеют наибольшее влияние на общественно-политические процессы в нашем городе и области. Рейтинг составлен исходя из собственного понимания происходящих процессов и является субъективным», написал Федор Левченко.
Савченко Алексей, председатель Николаевской ОГА (new)
Сенкевич Александр, мэр Николаева (+1)
Дятлов Игорь, глава Николаевской городской организации ОБ (+2)
Вадатурский Андрей, нардеп (-2)
Москаленко Виктория, глава Николаевского областного совета (+1)
Вадатурский Алексей, гендиректор компании «Нибулон» (-2)
Омельчук Александр, депутат Николаевского горсовета (+8)
Ильюк Артем, нардеп (-2)
Юрий Бирюков, глава облорганизации БПП (new)
Панченко Федор, депутат Николаевского горсовета (+29)
Исаков Сергей, депутат Николаевского горсовета
Крыленко Владимир, глава фракции БПП в Николаевском горсовете (+6)
Круглов Николай, экс-губернатор (+6)
Садыков Александр, экс-глава Николаевской ОГА (+7)
Макарьян Давид, нардеп (-1)
Казакова Татьяна, секретарь Николаевского горсовета (new)
Кормышкин Юрий, депутат Николаевского облсовета (+7)
Козырь Борис, нардеп (-1)
Демченко Татьяна, глава фракции "Нова держава" в Николаевском облсовете (+6)
Гранатуров Юрий, депутат "Наш Край" (+7)
Луста Владимир, глава фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете (+7)
Копейка Игорь, депутат Николаевского горсовета (+12)
Мехеда Виталий, генеральный директор ООО ТРК «НИС-ТВ» (-1)
Соколов Михаил, глава Николаевской облорганизации ВО "Батькивщина" (-17)
Картошкин Константин, депутат Николаевского горсовета, директор ГП «Заря»-«Машпроект» (-10)
Онофрийчук Анатолий, владелец издания Новости Н (+3)
Дмитриев Дмитрий, издание Преступности НЕТ (+4)
Киселева Елена, депутат Николаевского горсовета (-2)
Пидберезняк Вадим, нардеп (+3)
Кантор Сергей, депутат Николаевского горсовета (+5)
Индиков Ярослав, директор ОГТРК (-1)
Карцев Сергей, депутат Николаевского горсовета (+6)
Жолобецкий Александр, нардеп (-10)
Крисенко Олег, глава фракции «Наш Край» в Николаевском горсовете (+2)
Мериков Вадим, экс председатель Николаевской ОГА (-34)
Таранова Светлана, депутат Николаевского горсовета (new)
Талпа Михаил, депутат Николаевского облсовета (new)
Фроленко Владимир, глава фракции ОБ в Николаевском облсовете (new)
Креминь Тарас, нардеп (-6)
Олабин Вадим, депутат Николаевского облсовета (new).