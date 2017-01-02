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В какой валюте лучше хранить сбережения

02.01.17 17:55Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты уверены, что инвестировать необходимо сразу в несколько валют для того, чтобы минимизировать риски

В Украине более 60 миллиардов долларов находится на "руках" у населения. В условиях, когда огромное количество банков не выполнили мероприятия по докапитализации и были закрыты, украинцы не спешат открывать депозитные счета. Эксперты уверены: сбережения нужно хранить сразу в нескольких мировых валютах, например, во франках и долларах. Кроме того, часть средств аналитики советуют инвестировать в драгоценные металлы.

"Мы бы предложили все-таки диверсифицировать свои риски и разделить свои инвестиции на несколько портфелей: 60% вложить в валюту, положив деньги на депозит в надежный банк, а 40% инвестировать в акции компаний "голубых фишек". В том числе 60%, которые мы предлагаем вложить в валюту, можно распределить равными долями между депозитом в национальной валюте, долларовым депозитом и депозитом в евро. Ставки в банках сейчас низкие, но зато деньги можно гарантировано сохранить, если, конечно, вкладывать в надежные первоклассные банки", – рассказывает аналитик "Альпари" Антон Козюра.

В то же время Председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо считает, что более важным является не фиксированная структура сбережений, а финансовая мобильность, возможность оперативно эту структура менять, переходить из одной валюты в другу. В Украине это крайне сложно. Так, падение евро к доллару принесло значительные убытки собственникам европейской валюты, и вероятно, что процесс этот не завершен.

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