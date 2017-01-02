В Украине резко выросли ставки судебного сбора

С 1 января 2017 года согласно Закону Украины "Про судебный сбор" и Закону Украины "Про государственный бюджет Украины на 2017 год" изменены ставки судебного сбора, который теперь привязан к прожиточному минимуму. Об этом сообщается в Государственном бюджете Украины на 2017 год.

Как определено в Законе, судебный сбор - сбор, который собирается на всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельный судебных решений, предусмотренных этим Законом. Судебный сбор включается в состав судебный издержек.

Судебный сбор берется в соответствующем размере от прожиточного минимума для работоспособных граждан, установленным законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, - в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.